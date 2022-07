Konzertierte Aktion | Friedrich Merz krisitiert Olaf Scholz: "Wo ist die Führung?"

Aktualisiert am 05.07.2022 - 13:02 Uhr

Nach dem Auftakt des Inflationsgipfels kritisiert der Oppositionsf├╝hrer den Kanzler scharf. Scholz sei jede Antwort schuldig geblieben, so Merz.

CDU-Chef Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach den Auftaktgespr├Ąchen zur konzertierten Aktion scharf kritisiert. Scholz habe politische F├╝hrung vermissen lassen und sei "jede Antwort schuldig geblieben", sagte Merz am Montag im Fernsehsender Welt. "Er hat im Grunde nur das wiederholt, was in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder gesagt worden ist und hat sich garniert mit den beiden Spitzenvertretern der Arbeitnehmervertretung und der Arbeitgeber."