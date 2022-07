Energiemix, Gasversorgung, Bundeswehr: Die Beschlüsse des Bundestages

In ihrer vorletzten Plenarsitzung vor der Sommerpause hatten die Abgeordneten ein volles Programm. So voll, dass am Ende nicht mehr gen├╝gend Parlamentarier anwesend waren. Am Freitag wird weiter abgestimmt, dann tagt auch der Bundestag, der einigen der Vorhaben zustimmen muss. Das sind die wichtigsten Beschl├╝sse vom Donnerstag.