Energiekrise: Diese neuen Entlastungen plant Olaf Scholz für die Bürger

Belastung für Gaskunden

Für Gaskunden ist eine Umlage geplant, die am 1. Oktober oder am 1. September in Kraft treten soll. Auf Gaskunden kommen in der Folge Preissteigerungen zu. Scholz nannte eine Höhe von 2 Cent pro Kilowattstunde. Mit der Umlage soll der angeschlagene Energiekonzern Uniper Preissteigerungen weitergeben können und damit finanziell wieder Luft bekommen. Wie der Staat den Konzern retten will, lesen Sie hier.