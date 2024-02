Bundeskanzler Olaf Scholz unterstützt eine mögliche Nominierung des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte zum neuen Nato-Generalsekretär. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Donnerstagabend auf X mit. Mit seiner "immensen Erfahrung, seiner großen sicherheitspolitischen Expertise und seinem ausgeprägten diplomatischen Geschick" sei er "ein herausragender Kandidat", schrieb Hebestreit. Weitere Unterstützung kam auch aus den USA und Großbritannien .

Der amtierende Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird sein Amt im Herbst abgeben. Im Juli findet in Washington der nächste Nato-Gipfel statt. Eine Entscheidung über die neue Personalie an der Spitze des Verteidigungsbündnisses wird im Frühjahr erwartet. Um zum Nato-Generalsekretär ernannt zu werden, benötigt Rutte die Zustimmung aller 31 Mitglieder des Bündnisses.

Unterstützung auch aus den USA und Großbritannien

Rutte kann sich über weitere prominente Unterstützer freuen. Am Donnerstag war auch aus US-Regierungskreisen bekannt geworden, dass sich US-Präsident Joe Biden für den 57-Jährigen als Stoltenberg-Nachfolger ausgesprochen habe. Biden unterstütze eine Kandidatur Ruttes nachdrücklich, teilte ein US-Regierungsvertreter am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel mit. Rutte habe "ein tiefes Verständnis für die Bedeutung des Bündnisses".