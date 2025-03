Atomwaffen in Deutschland? Die Bevölkerung ist in dieser Frage gespalten. (Quelle: Anton Petrus)

Ob die USA künftig Deutschland und Europa mit ihren Nuklearwaffen beschützen wollen, ist fraglicher denn je. Sollte Deutschland also mit Atomwaffen gewappnet sein? Die Meinungen der t-online-Leser gehen weit auseinander.

Lange wog sich Deutschland in der Sicherheit, durch die Nato geschützt zu sein. Doch seit Donald Trump erneut Präsident der USA ist, ist diese Sicherheit ins Wanken geraten. Viele Beobachter sind sich einig: Die USA als bislang wichtigstes Mitglied sind für die anderen Nato-Staaten kein verlässlicher Partner mehr.

Gleichzeitig hat die Bedrohungslage für Europa durch den Aggressor Russland weiter zugenommen. Die Rufe nach einer europäischen Aufrüstung werden daher lauter. Besonders die nukleare Abschreckung rückt in den Fokus, doch innerhalb der Europäischen Union verfügt nur Frankreich über Atomwaffen. Ob Deutschland eigene Nuklearwaffen besitzen sollte, wird von t-online-Nutzern unterschiedlich bewertet.

"Auch Deutschland sollte ein Arsenal haben"

Thomas Klauß mailt: "Deutschland und Europa sollten keine Mittel in die Aufrüstung durch Atomwaffen stecken. Das genaue Gegenteil sollte unser Antrieb sein: Wir müssen uns ein Schild bauen, um so gut es geht gegen die Angriffe reagieren zu können – ohne selbst den Weltuntergangsknopf zu drücken. Alles andere würde das Konfliktpotenzial nur vergrößern."

"Es war Charles de Gaulle, der in den Sechzigerjahren dafür sorgte, dass Frankreich sich Atomwaffen zulegte", erinnert sich Peter Gratzer . "Er war der Meinung, dass man im Ernstfall nur sich selbst vertrauen sollte. Wie recht er doch hatte. Auch Deutschland sollte ein kleines Arsenal haben. Aber die Hauptabschreckung muss aus überlegenen konventionellen Streitkräften kommen."

"Das nennt man Schizophrenie"

"Wir schließen entgegen jeder ökonomischen Vernunft die Atomkraftwerke, weil sie ja so gefährlich und wegen der Endlagerung eine umweltzerstörende Herausforderung sind, aber wir sollen eigene Atomwaffen bekommen? Das nennt man Schizophrenie", meint Vinzenz Schwarz. "Hinzu kommt, dass jeder Zipfel dieses Landes, in dem die Atomwaffen stationiert wären, auf die Barrikaden ginge – nach dem Motto: Atomwaffen ja, aber auf keinen Fall in unserer Umgebung."