Der stärkere Rückgang im Juni liegt zum Teil an einem hohen Vergleichswert im Vorjahr, als die Neuzulassungen aufgrund eines Sondereffekts den monatlichen Spitzenwert des Jahres 2024 markierten. Wie schwach der Markt ist, zeigt sich am Vergleich mit dem Vor-Corona-Jahr 2019: Der Rückstand beträgt laut dem Autoverband VDA im ersten Halbjahr 24 Prozent.

Tesla trifft die Krise besonders

Nicht profitieren vom größeren Interesse an Elektroautos kann der ehemals am Markt führende US-Elektroautobauer Tesla. Trotz des Model Y in erneuerter Version brachen die Neuzulassungen im Juni um 60 Prozent ein und im ersten Halbjahr fast ebenso stark auf 8890 Neuwagen. Der Marktanteil sackte ab auf 0,6 Prozent von 1,4 Prozent vor Jahresfrist. Die Marke leidet unter Imageproblemen durch das zeitweise politische Engagement von Tesla-Chef Elon Musk an der Seite von US-Präsident Donald Trump und seine öffentlich bekundete Sympathie für rechtspopulistische Parteien.