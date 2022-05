Zum anderen wollen CDU und CSU, dass die Verteidigungsausgaben dauerhaft ĂŒber dem Zwei-Prozent-Ziel liegen, also mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen, wie es die Nato anstrebt. Die Union kann sich sogar vorstellen, dieses Ziel ins Grundgesetz zu schreiben, was auch kĂŒnftige Regierungen binden wĂŒrde.

Nur: Wie ernst meint Merz das? Könnte er es daran wirklich scheitern lassen? Das sei gerade die große Frage, heißt es dazu aus den Ampelfraktionen. Von Unionspolitikern gebe es unterschiedliche Signale. So richtig entspannt ist niemand. "Die Union tĂ€te gut daran", sagte GrĂŒnen-Chef Omid Nouripour t-online, "nicht stĂ€ndig neue HĂŒrden fĂŒr die Verhandlungen zum Sondervermögen aufzustellen."

Zwei-Prozent-Ziel: (K)ein Problem?

WÀhrend gerade vieles noch unklar ist und es auch zwischen den Ampelpartnern unterschiedliche PrioritÀten gibt, ist eines ziemlich klar: Das Zwei-Prozent-Ziel ins Grundgesetz zu schreiben, wird die Regierung nicht mitmachen.

Wer jedoch der Union in diesen Tagen zuhört, der bemerkt recht schnell, dass sie davon gar nicht mehr spricht. Das Zwei-Prozent-Ziel mĂŒsse "zĂŒgig und dauerhaft" erreicht werden, sagte etwa der Parlamentarische GeschĂ€ftsfĂŒhrer Thorsten Frei t-online – und erklĂ€rt: "Sinnvollerweise ist das Zwei-Prozent-Ziel in einem Errichtungsgesetz festzuschreiben."

Und das Errichtungsgesetz ist schlicht das Gesetz, mit dem der Bundestag das "Sondervermögen Bundeswehr" beschließt, also "errichtet". Die GrundgesetzĂ€nderung wird mit einem ganz anderen Gesetz beschlossen. In der Verfassung wĂŒrden die zwei Prozent nicht landen.

Streng genommen argumentiert die Ampel also gerade lautstark gegen eine Forderung, die die Union so gar nicht mehr aufstellt. Vielleicht, damit die KoalitionÀre am Ende ihren Leuten sagen können, sie hÀtten zumindest verhindert, dass die zwei Prozent in der Verfassung landen?

Rolf MĂŒtzenich: "Wir mĂŒssen einfach mal schauen, was da noch kommt." (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa-bilder)

Es wĂ€re eine ĂŒbliche Verhandlungstaktik. Als SPD-Fraktionschef Rolf MĂŒtzenich am Dienstag danach gefragt wurde, ob die SPD das Zwei-Prozent-Ziel im Errichtungsgesetz mitgehen könne, sagte er jedenfalls maximal unverbindlich: "Wir mĂŒssen einfach mal schauen, was da noch kommt." Und erklĂ€rte dann einmal mehr, warum die "willkĂŒrliche Zahl" nicht ins Grundgesetz dĂŒrfe – die 100 Milliarden aber ja in den ersten Jahren ohnehin sehr "auskömmlich" seien.

Allerdings bleibt es dabei, dass viele in der Ampelregierung das Zwei-Prozent-Ziel grundsĂ€tzlich unsinnig finden. Ein weiterer Kompromiss, der diskutiert wird, ist deshalb, einfach in der mittelfristigen Finanzplanung deutlich mehr Geld fĂŒr Verteidigung einzuplanen – also in der (recht unverbindlichen) Vorausplanung des eigentlichen Haushalts.