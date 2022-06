Der Gepard ist der Bundeswehr zufolge jedoch in erster Linie entwickelt worden, um im begleitenden Einsatz die Panzer- und Panzergrenadiertruppe vor angreifenden Flugzeugen und Hubschraubern im niedrigen H├Âhenbereich zu sch├╝tzen. Er kann Luftziele in einer Entfernung von etwa 5.500 Metern und Bodenziele in einer Entfernung bis zu 2.000 Metern treffen.

"Der Gepard bildete zusammen mit dem Flugabwehrraketenpanzer (FlaRakPz) Roland und zuletzt dem leichten Flugabwehrsystem Ozelot das System Heeresflugabwehr der Bundeswehr", hei├čt es auf der Internetseite der Bundeswehr. Nahezu bis zur Aufl├Âsung der Heeresflugabwehrtruppe vor zehn Jahren sei der Gepard in der Bundeswehr in Nutzung gewesen.

Leopard, Marder und Gepard sind also alles Panzer, sie unterscheiden sich jedoch in ihren Funktionen. Lambrecht erl├Ąuterte diese Differenzen in der Regierungserkl├Ąrung jedoch nicht.





Stattdessen betonte sie, dass die Bundesregierung vorerst daran festhalte, keine "Panzer westlicher Bauart" an die Ukraine zu liefern, da dies auch andere L├Ąnder nicht t├Ąten. Einen "deutschen Alleingang" werde es in dieser Frage nicht geben, so Lambrecht. Exportantr├Ąge aus der Industrie f├╝r Leopard- und Marder-Panzer habe daher der Bundessicherheitsrat bisher nicht genehmigt.

Der Gepard (Archivbild): Er dient der Verteidigung. (Quelle: Bj├Ârn Trotzki/imago-images-bilder)

Auf Twitter kritisierten einige Nutzerinnen und Nutzer Lambrechts Aussagen zum Gepard-Panzer: "Aber wenn es kein Panzer ist, was ist es dann?", fragte einer. "Offensichtlich hat sich Frau Verteidigungsministerin Lambrecht noch nicht tiefer in ihr Ressort eingearbeitet", kommentierte ein anderer.

Die Bundestagsabgeordnete Serap G├╝ler (CDU) schrieb zu dem Vorfall auf Twitter: Der Gepard "schie├čt (...) nicht einfach in die Luft, sondern auf gegnerische Ziele. Und er tut dies nicht mit einem Rohr, sondern mit zwei Maschinenkanonen." Lambrecht hatte die Gepard-Aussage get├Ątigt, nachdem G├╝lers Parteikollege Florian Hahn gefragt hatte, warum Deutschland keine Marder, aber Geparden liefere.

"Ziemlich an der Grenze dessen angelangt, was noch verantwortbar ist"

Zuvor hatte sich die Verteidigungsministerin detailliert ├╝ber die deutsche Unterst├╝tzung der Ukraine beim Einsatz schwerer Waffen im Krieg gegen Russland ge├Ąu├čert. N├Ąchste Woche beginne die Ausbildung ukrainischer Soldaten an dem von Deutschland zugesagten Mehrfachraketenwerfersystem Mars II, sagte Lambrecht. Nach Abschluss der Ausbildung k├Ânne das System in die Ukraine geliefert werden.

Die Bereitstellung des Mehrfachraketenwerfersystems Mars II sei "in der Vorbereitung", sagte die Ministerin. Deutschland werde wie bereits angek├╝ndigt drei solcher Systeme bereitstellen, Gro├čbritannien ebenfalls drei und die USA vier.