Umfrage: SPD verliert weiter an Boden

Die Sozialdemokraten rutschen in den Wählergunst weiter ab. Dagegen kann sich eine andere Partei leicht verbessern.

Die SPD ist in einer Forsa-Umfrage auf den schlechtesten Wert seit der Bundestagswahl abgerutscht. Im am Dienstag veröffentlichten RTL/ntv-"Trendbarometer" kam die Partei von Kanzler Olaf Scholz nur noch auf einen Zustimmungswert von 17 Prozent. Dies ist ein Prozentpunkt weniger als in der vergangenen Woche. Die Linke konnte sich hingegen um einen Prozentpunkt auf fünf Prozent verbessern.