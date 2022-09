Kanzlerpräferenz: Robert Habeck, Olaf Scholz und Friedrich Merz gleichauf

Wirtschaftsminister Robert Habeck und seine Partei verlieren an Zustimmung. Auch in der Kanzlerpräferenz liegt der Grünen-Politiker nicht mehr vorn.

Bei der Frage nach der politischen Kompetenz verlieren die Grünen in einer Woche sechs Prozentpunkte und fallen von 18 auf zwölf Prozent. Auch das Vertrauen in die Union (elf Prozent) und die SPD (neun Prozent) ist gering.

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union auf 28 Prozent (plus zwei Prozentpunkte). Die Grünen würden vier Prozentpunkte auf 20 Prozent verlieren. Die SPD landet bei 19 (plus eins), die FDP landet nur noch bei sechs Prozent (minus eins.) Die AfD legt auf 13 Prozent zu (plus zwei). Die Werte für die Linke (fünf Prozent) und die sonstigen Parteien (neun Prozent) sind unverändert.