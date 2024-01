Wie stehen die Chancen, dass es nun bei Höcke funktioniert?

"Nach den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts dürfte Höcke als ausreichend gefährlich und relevant für ein mögliches Verfahren gelten", so Thiele. Als Beispiel nennt er, dass der Verfassungsschutz den thüringischen AfD-Landesverband als gesichert rechtsextrem einstuft. Auch die Relevanz für ein solches Verfahren sei gegeben, da die AfD kurz vor den Landtagswahlen in Thüringen in Umfragen teils bei 36 Prozent liegt.

Unterstützen die anderen Parteien ein solches Verfahren?

Für die Linke erklärte die stellvertretende Parteivorsitzende, Katina Schubert, auf Anfrage von t-online, es mache Mut, dass über eine Million Menschen die Petition unterzeichnet haben. "Offenbar erkennen immer mehr Menschen, was für eine Bedrohung vom rechten Rand ausgeht." Dennoch halte sie es für falsch, sich auf die Person Björn Höcke zu fokussieren, denn "Höcke ist vielleicht der bekannteste, aber nicht der einzige Nazi in der AfD." Wenn der Eindruck entstünde, dass die AfD ohne Höcke harmlos ist, wäre das fatal. "Die AfD ist durch und durch eine braune Partei und bleibt auch ohne Höcke eine Gefahr für die Demokratie."

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert warnt im "Spiegel" jedoch vor zu hohen Erwartungen an einen möglichen Antrag auf Grundrechtsverwirkung gegen den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke. "Die bisher angestrengten Verfahren gegen Einzelpersonen – immer Rechtsextreme – haben vier bis acht Jahre gedauert", sagte Kühnert. Ein solches Vorgehen trage auch "nichts dazu bei, akut die Situation verbessern zu können", so der SPD-Generalsekretär. Es sei jedoch "gut, dass wir uns gewahr werden, was in unserer Verfassung an Möglichkeiten besteht".