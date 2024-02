Aktualisiert am 18.02.2024 - 02:19 Uhr

Die AfD verliert seit Wochen in der Wählergunst. Die Ampelkoalition kann aber davon nicht profitieren, wie eine Insa-Umfrage zeigt.

Die AfD verliert weiter in der Gunst der Wähler. Das zumindest lässt sich aus dem "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, anlesen. Demnach käme die rechtspopulistische Partei bei der nächsten Bundestagswahl auf 19 Prozent der Stimmen. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche - und der niedrigste Wert seit Juni 2023.