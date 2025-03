Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Parteigründung der Werteunion im Februar 2024 war ein Paukenschlag. Inzwischen versinkt die Partei in der Bedeutungslosigkeit, und ihr Kopf Hans-Georg Maaßen bekommt Gegenwind.

Hans-Georg Maaßen weiß, wie sich Wahlsiege anfühlen. Der frühere Verfassungsschutzchef war ja in den vergangenen Wochen in Donald Trumps luxuriösem Club Mar a-Lago, und er war bei der Amtseinführung von Trump und hat etwas von der Euphorie mitbekommen. In Deutschland dagegen hat seine Werteunion bei der Bundestagswahl 6.803 Zweitstimmen bekommen, das waren weniger als 0,1 Prozent in Nordrhein-Westfalen, dem einzigen Bundesland, wo Maaßens "Politikwende jetzt" gewählt werden konnte.

Loading...

Mit Maaßen als Vorsitzendem hatte der Verein Werteunion seine Mitgliederzahl verdreifacht und eine Partei gegründet. Doch inzwischen knirscht es an diversen Ecken: Rücktritte, Abberufungen, Rechtsstreit, Begehrlichkeit um angespartes Geld – und Streit über den Kurs. Das hat viel damit zu tun, dass Maaßen an der Spitze von Partei Werteunion und Verein Werteunion steht – und die Interessen auseinandergehen. Langjährige Mitglieder des Vereins wollen nicht eine Partei "fördern", die Maaßen in Trump-Manier vertritt und isoliert. Interne Papiere und Gespräche mit aktiven und früheren Mitgliedern zeigen tiefe Risse.

Gerade hat Alexander Mitsch sein Amt als stellvertretender Vorsitzender der Partei abgegeben, nachdem er Aufgaben kommissarisch übernommen hatte. Er sollte vorübergehend Arbeiten des Bundesschatzmeisters Udo Kellmann wahrnehmen. Kellmann hatte Post bekommen, dass er von seinem Amt entbunden ist, unterzeichnet von Jörg Meuthen, dem früheren AfD-Vorsitzende und neuen stellvertretenden Parteivorsitzenden der Werteunion. Kellmann hatte offenbar eine Machtprobe mit Neumitgliedern der Werteunion heraufbeschworen.

Geld des Vereins weckt Begehrlichkeit

Er und Mitsch sind Urgesteine dort und kommen aus den Tagen, als im 2017 gegründeten Werteunion e. V. für eine Mitgliedschaft noch Zugehörigkeit zu CDU oder CSU oder Untergliederungen nötig war. Inzwischen ist der Verein ein Sammelbecken von Angehörigen auch von AfD und verschiedensten Kleinparteien – Werteunion, Bündnis Deutschland und Die Basis. Maaßen, heißt es von Kritikern wie auch Unterstützern, sei nicht die Person, die Konflikte dort durch Menschenführung erfolgreich befrieden oder abräumen könne.

Der Verein ist der Förderverein der Partei Werteunion – und tritt als deren Verfügungsmasse und Selbstbedienungsladen auf, kritisieren manche in der Werteunion. Geld hatte der Verein, das Konto hatte sich gefüllt in den Jahren ohne große Ausgaben und mit Tausenden Mitgliedern bei 50 Euro Jahresbeitrag. Jetzt steht eine mögliche Anhebung auf 60 Euro bei rund 7.000 Mitgliedern an.

Und Geld braucht eine junge Partei.

Aber wie viel? Von vier Spenden in Höhe von je 50.000 Euro spricht Udo Kellmann, der auch weiterhin Schatzmeister im Förderverein ist. Maaßen ist bei Partei und Verein Vorsitzender, habe sich aber enthalten, wenn über Geldflüsse an die Partei entschieden worden sei. Die Anzeigen über die Parteispenden sind – wenn auch mit einiger Verspätung – der Bundestagsverwaltung gemeldet worden. Sie gingen an die Bundespartei sowie die Landesverbände Thüringen, Sachsen und Brandenburg für die erfolglosen Landtagswahlkämpfe 2024.

Geldflüsse vor Mitgliederversammlung verschleiern?