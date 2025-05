"Blick in den Abgrund" – und ein kleiner Hoffnungsschimmer

So schonungslos die Analyse der beiden SPD-Beobachter ist, so wenig hoffnungsvoll blicken sie nach vorne. Es gebe "kaum tröstliche und Zuversicht stiftende Aspekte". Es sei ein politisches Wunder, dass die SPD trotz "Wahlkatastrophe" und massiver Fehlentwicklungen in den Führungsetagen am Ende doch "einen Fuß in die Tür" gekriegt habe (gemeint ist die Aussetzung der Schuldenbremse für Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung, auf die maßgeblich die SPD in den Koalitionsverhandlungen gepocht hatte).