Neue Umfrage

CDU und CSU legen in Corona-Krise zu – Grüne verlieren

31.03.2020, 14:30 Uhr | AFP

In der Corona-Krise sind es vor allem Politiker der Union, die für die deutsche Reaktion auf die Pandemie stehen. Und nach Meinung vieler Bürger schlagen sie sich ganz gut – was sich auch in Umfragen zeigt.

Das Krisenmanagement der Bundesregierung sorgt weiterhin für gute Umfragewerte bei der Union. Die CDU/CSU legte in einer Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Insa für die "Bild"-Zeitung um 1,5 Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche zu, wie die Zeitung am Dienstag berichtete. Damit liegt die Union nun bei 35 Prozent.

Der Koalitionspartner SPD hingegen konnte der Erhebung zufolge nicht derartig von der aktuellen Situation profitieren: Die Sozialdemokraten kommen wie in der Vorwoche auf 15 Prozent. Abwärts geht es für die Grünen – sie verloren zwei Prozentpunkte und liegen nun bei 18 Prozent.

AfD unverändert bei zwölf Prozent

Ein leichtes Plus von einem halben Prozent ergab die Umfrage für die Linken, die auf 7,5 Prozent kommen. Unverändert sind die Werte für AfD (zwölf Prozent) und FDP (6,5 Prozent).

"Die Union hat in den letzten drei Wochen 8,5 Prozentpunkte hinzugewonnen", erläuterte Insa-Chef Hermann Binkert die Werte in der "Bild"-Zeitung. "Sie profitiert davon, dass derzeit fast zwei Drittel der Bürger mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung zufrieden sind. Diese hohe Zufriedenheit ist ausschlaggebend für den Wählerzuspruch."

Für die Erhebung hatte Insa von Freitag bis Montag 2061 Menschen befragt.