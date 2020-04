Leichter Verlust

Beliebtheitswerte: Union sinkt in Umfrage erstmals wieder

15.04.2020, 12:47 Uhr | AFP

"Stagnierend hoch" ist die Zufriedenheit der Deutschen mit dem Krisenmanagement der Unionsparteien. Mehr aber auch nicht. Erstmals büßt die Union wieder an Beliebtheit ein.

Mit den ständig steigenden Umfragewerten für die Union in der Corona-Krise ist es vorerst vorbei: In der am Mittwoch veröffentlichten neuen Erhebung des Meinungsforschungsunternehmens Insa für die "Bild"-Zeitung verloren CDU und CSU erstmals seit acht Wochen wieder leicht an Zustimmung. Der Wert sank um 0,5 Punkte auf 37,5 Prozent.

Die SPD lag den Angaben zufolge wie in der Vorwoche bei 16 Prozent. Den gleichen Wert erreichten die Grünen, die zwei Prozentpunkte verloren. Ein Plus von 1,5 Punkten verzeichnete die FDP, die damit auf sieben Prozent kam. Jeweils einen halben Punkt gewannen AfD (10,5 Prozent) und Linke (7,5 Prozent) hinzu.

"Bei stagnierend hoher Zufriedenheit zum Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung stoppt der positive Trend der letzten Wochen für CDU/CSU", sagte Insa-Chef Hermann Binkert der "Bild"-Zeitung. "Ob die aktuellen Zahlen tatsächlich eine Trendumkehr darstellen, werden die nächsten Wochen zeigen."

Für die Erhebung hatte Insa von Donnerstag bis Dienstag 2.108 Bürgerinnen und Bürger befragt.