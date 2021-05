CSU-Politiker warbt

Dobrindt: "Wer Baerbock will, bekommt Dietmar Bartsch"

07.05.2021, 18:12 Uhr | t-online, das

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat in einem Interview vor der Wahl der Grünen gewarnt. Selbst in Klimafragen habe die Union die besseren Ideen.

Der Chef der CSU-Landesgruppe in Berlin, Alexander Dobrindt, hat vor der Wahl der Grünen bei der kommenden Bundestagwahl gewarnt. Dobrindt befürchtet, die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock strebe eine Koalition mit SPD und Linkspartei an. "Die Grünen versuchen sich an einer großen Täuschung. Verpackung und Inhalt passen nicht zueinander. Wer Baerbock will, bekommt Dietmar Bartsch", sagte Dobrindt dem "Spiegel".

Gleichzeitig betonte Dobrindt, dass der Klimaschutz auch für die Union von essentieller Bedeutung ist. Allerdings unterscheide sich der Ansatz seiner Partei von den Grünen: "Wir setzen auf Innovation und Ambition, die Grünen auf Ideologie und Verbote. Wir wollen für Klimaschutz begeistern, die Grünen wollen bestrafen." Den SUV wolle der Politiker etwa nicht verbieten, sondern mit mehr Ladesäulen und besseren Batterien Menschen zum Umstieg auf das Elektroauto motivieren.