Olaf Scholz warnt vor Wahl der CDU

14.06.2021, 16:40 Uhr | t-online, sle

Olaf Scholz: Der SPD-Politiker will im Herbst Bundeskanzler werden. (Quelle: Political-Moments/imago images)

Im September ist Bundestagswahl und Olaf Scholz will Bundeskanzler werden. Der SPD-Kandidat ist überzeugt, dass seine Partei in den Umfragen wieder zulegen kann und verweist dafür auf Erfolge in der Corona-Krise.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat vor einer Wahl der Union bei der Bundestagswahl gewarnt. "Wenn die CDU die nächste Regierung führt, wird das Deutschland Wohlstand kosten", sagte Scholz in der ARD-Sendung "Farbe bekennen" mit verweis auf die Klimaziele der Union. Nur mit der SPD werde es deshalb bis 2045 wie geplant eine CO2-neutrale Industrie geben, ist Scholz überzeugt.



Doch die CDU mit Kanzlerkandidat Armin Laschet stehe regelmäßig auf der Bremse, etwa beim Ausbau der Stromnetze und der Windkraft. "Die können das nicht, weil sie das nicht wollen und bisher immer alles verhindert haben."

Er sei zudem zuversichtlich, dass die SPD in den Umfragen wieder steigen wird. In den Meinungsumfragen der Forschungsinstitute kommt die SPD auf 14 bis 16 Prozent. Die Grünen haben je nach Umfrage zwischen 20 und 24 Prozent Zustimmung, CDU/CSU kommen auf Werte zwischen 26 und 28 Prozent.

Scholz: "Man kann sich immer auf mich verlassen"

Scholz nannte als eines seiner Programmpunkte, dass Arbeit besser bezahlt werden solle und fügte mit Blick auf die Gesellschaft hinzu: "Respekt muss wieder eine größere Bedeutung bekommen." Der Vizekanzler bekräftigte zudem, dass es richtig war, nach dem Ende der Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition in die Regierung mit der Union einzutreten. In der Corona-Krise habe man dadurch durch das Kurzarbeitergeld eine hohe Arbeitslosigkeit verhindern können.

Von den anderen Parteien unterscheide sich die SPD dadurch, dass sie "nicht von oben herab auf die anderen gucken", sagte der Vizekanzler und hatte eine Botschaft an die Bürger: "Man kann sich immer auf mich verlassen."



Die Sendung mit Olaf Scholz wurde am Nachmittag auf dem Spartenkanal "Tagesschau24" ausgestrahlt. Um 20:16 sendet die ARD das Interview noch einmal im Hauptprogramm.