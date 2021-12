Auch bei der CSU

Röttgen will Mitglieder über Kanzlerkandidaten abstimmen lassen

04.12.2021, 12:57 Uhr | dpa

Norbert Röttgen, Kandidat um den CDU-Parteivorsitz, will aus den Fehlern des vergangenen Wahlkampfs lernen. Die Mitglieder der CDU sollen nicht nur beim Parteivorsitz mitreden dürfen.

Der CDU-Vorsitzkandidat Norbert Röttgen will künftig die Mitglieder von CDU und CSU über die Kanzlerkandidatur der Union entscheiden lassen, falls es mehrere Anwärter gibt. "Wir müssen aus Fehlern der Vergangenheit lernen", sagte Röttgen der "Rheinischen Post" (Samstag).

"Ich möchte deshalb, dass die nächste Kanzlerkandidatur der Unionsparteien gemeinsam zwischen CDU und CSU entschieden wird: Wer ist der Richtige, um die Wahl zu gewinnen? Wenn es dann wieder zwei Kandidaten gibt, sollen die Mitglieder von CDU und CSU entscheiden, wer es wird." Ähnlich hatte Röttgen sich in dieser Woche bereits im Fernsehsender Phoenix geäußert.

Im Interview mit t-online hatte Röttgen gesagt: "Und ich bin mir auch sicher, dass CDU und CSU die Frage des Kanzlerkandidaten nie mehr so klären werden wie in diesem Jahr."

CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder hatten sich im Frühjahr einen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union geliefert, den Laschet für sich entschied. Während des Wahlkampfs gab es daraufhin immer wieder kritische Töne aus der CSU in Richtung des CDU-Chefs. Die Union erzielte bei der Bundestagswahl ein historisch schlechtes Ergebnis. Die CDU will nun den kompletten Bundesvorstand neu wählen.

Geschlossenheit "Bedingung für Wahlerfolg"

Röttgen sagte: "Wenn alle Mitglieder von CDU und CSU über die Frage einer nächsten Kanzlerkandidatur entschieden haben, dann kann sich keiner mehr dem Mannschaftsspiel entziehen, ohne dafür nicht selber für unfaires Verhalten die Konsequenzen zu tragen." Geschlossenheit sei nun mal "eine Bedingung für Wahlerfolg".

Neben dem Außenpolitiker Röttgen bewerben sich der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun und der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz um die Nachfolge Laschets als CDU-Chef. Erstmals sollen die rund 400.000 CDU-Mitglieder in einer an diesem Samstag startenden Befragung eine Vorentscheidung über den künftigen Vorsitzenden treffen. Gewählt werden soll der neue Parteichef am 21./22. Januar von 1.001 Delegierten bei einem digitalen Parteitag. Anschließend muss die Wahl per Briefwahl bestätigt werden.