Neue SPD-Minister

"Sie werden sehen: Es sind sehr gute Frauen und Männer"

06.12.2021, 11:05 Uhr | dpa

Als letzte der drei Ampelparteien hat die SPD ihre Ministerriege für die künftige Bundesregierung vorgestellt. Alle Infos hier im Liveticker.

Am Mittwoch soll Olaf Scholz zum Kanzler gewählt und die neue Bundesregierung ernannt werden. Nach der FDP und den Grünen hat nun auch die SPD ihre Ministerriege vorgestellt. Inmitten der vierten Corona-Welle sorgte besonders das Amt des Gesundheitsministers im Vorfeld für Debatten. Olaf Scholz präsentierte nun Karl Lauterbach als neuen Gesundheitsminister. Hier lesen Sie das Protokoll der SPD-Vorstellung:

10.35 Uhr: "Sie werden sehen: Es sind sehr gute Frauen und Männer", mit diesen Worten beendet Scholz die Pressekonferenz.

10.32 Uhr: Welche Akzente wolle Lauterbach in der Pandemiebekämpfung setzen? Im Vordergrund müsse stehen, dass die Fallzahlen schnell stark heruntergebracht werden könnten, sodass ein Weihnachtsfest und Reisen in dieser Zeit möglich seien, so Lauterbach.

10.28 Uhr: Im neuen Kabinett sind 8 von 17 Posten mit Frauen besetzt – Parität? "In der Tat, Parität ist mir wichtig", so Scholz. Deshalb seien acht der 16 Minister Frauen – und dann gebe es noch einen Kanzler.

10.26 Uhr: Seit wann stehe die Entscheidung für Lauterbach als Gesundheitsminister fest? Stehe schon fest, dass Andrea Nahles die Arbeitsagentur leiten solle? Alle Entscheidungen würden entsprechend vorbereitet, so Scholz. Sie kämen dann ans Tageslicht, wenn es so weit wäre.

10.25 Uhr: Die beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ergreifen das Wort und würdigen die zukünftigen SPD-Minister. "Nikolaus ist Groko-Aus", so Walter-Borjans während er einen kleinen Schoko-Nikolaus aus der Hosentasche zieht.

10.22 Uhr: Als seinen Kanzleramtsminister schlägt der künftige Kanzler seinen langjährigen Vertrauten Wolfgang Schmidt vor – "wie niemanden überraschen wird", so Scholz selbst. "Ich will dafür sorgen, dass Olaf Scholz den Rücken freihat, dass er das tun kann, was er versprochen hat: ordentlich zu regieren", so Schmidt.

10.20 Uhr: Als Ministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung schlägt er Svenja Schulze vor. Die bisherige Umweltministerin sei genau die richtige Besetzung für dieses Ressort. Die Entwicklungspolitik habe eine lange Tradition in der SPD, sagt Schulze. Sie freue sich jetzt, als Sozialdemokratin in diesem Bereich weiter Verantwortung tragen zu kommen. Hier gehe es um globale Solidarität, so Schulze.

10.17 Uhr: Bezahlbarer Wohnraum sei eine große Zukunftsherausforderung. Deshalb habe sich die SPD für ein Ministerium für Bauen eingesetzt. Als Ministerin schlägt er Klara Geywitz vor. Ein paritätisch besetztes Kabinett sei ein gutes Zeichen für dieses Land, so Geywitz, dafür habe sie sich lange eingesetzt. Die Mieter im Land bräuchten Sicherheit, dass sie nicht aus ihren Wohnungen vertrieben würden, dass sie etwa im Alter dort verbleiben könnten – dafür wolle sie sich unter anderem einsetzen.

10.14 Uhr: In der Pandemie wurde die Wichtigkeit eines starken Gesundheitssystems deutlich, so Scholz. Man müsse im Blick haben, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei sei. Deshalb hätten sich viele im Land gewünscht, dass sich der neue Gesundheitsminister im Fach auskenne und dass er Karl Lauterbach heiße. Diesen kündigt Scholz nun auch als neuen Gesundheitsminister an. Karl Lauterbach bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung, die er erhalten habe. Mit ihm werde es keine Leistungskürzungen im Gesundheitssystem geben, sagt Lauterbach.

10.11 Uhr: "Sicherheit wird in dieser Regierung in den Händen starker Frauen liegen", so Scholz. Deshalb schlage er die bisherige Justizministerin Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin vor. Sie habe in der Vergangenheit gezeigt, welche große Fähigkeiten in ihr steckten. "Für viele von Ihnen wird diese Nominierung eine Überraschung sein", so Lambrecht. Für sie sei es eine Herausforderung, die sie gerne annehme. Sie wolle sich dafür einsetzen, dass die Bundeswehr angemessen ausgestattet sei und der Beruf attraktiv sei. Außerdem müsse dafür gesorgt werden, dass Auslandseinsätze immer wieder überprüft werden, es müsse eine "Exit-Strategie" geben – das sei etwa in Bezug auf den Afghanistan-Abzug deutlich geworden.

10.08 Uhr: Hubertus Heil soll auch weiterhin Arbeitsminister bleiben. Er habe eine sehr erfolgreiche Bilanz aus seiner bisherigen Amtsperiode aufzuweisen. "Wir kennen ihn als hartnäckig und klug", sagt Scholz. Er setze sich genau für die Menschen ein, um die es gehe, wenn man Bundesminister für Arbeit und Soziales sei. Jetzt gehe es um die wichtigen Aufgaben des Mindestlohnes von 12 Euro und stabile Renten. Hubertus Heil bedankt sich bei Olaf Scholz. "Als Arbeits- und Sozialminister steht man derzeit vor großen Herausforderungen", so Heil. Der SPD gehe es unter anderem um einen starken und verlässlichen Sozialstaat, etwa durch die Einführung eines Bürgergeldes.

10.06 Uhr: Scholz beginnt mit der Vorstellung der Innenministerin. Für das Amt schlägt er Nancy Faeser vor, die bisherige hessische SPD-Landesvorsitzende. Nany Faeser ergreift das Wort. Ein besonderes Anliegen werde ihr sein, den Rechtsextremismus zu bekämpfen, die größte gegenwärtige Bedrohung des Rechtsstaats.

10.05 Uhr: Sieben Ministerien sind von der SPD zu besetzen. Dabei wolle er vier Frauen und drei Männer vorschlagen. Das entspreche der Gesellschaft, in der wir lebten. Frauen müssten die Hälfte der Macht innehaben. "Da bin ich sehr stolz, dass wir das geschafft haben", so Scholz.

10.04 Uhr: Olaf Scholz startet die Pressekonferenz. "Jetzt geht es darum, die letzten Entscheidungen zu treffen", so Scholz. Dazu gehörten die Ministerinnen und Minister, die er vorstellen möchte.

9.57 Uhr: Kurz vor Beginn der Pressekonferenz sickern nun doch schon Informationen durch: Offenbar soll Karl Lauterbach der neue Gesundheitsminister werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Mehr dazu lesen Sie hier.

9.50 Uhr: Die Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus beginnt in Kürze.