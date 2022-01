Scholz zu AfD-Abgeordnetem: "Halten Sie sich an die Fakten"

Olaf Scholz trat zu seiner ersten Regierungsbefragung im Bundestag an; die Abgeordneten löcherten ihn mit Fragen. Mehrmals wurde der neue Kanzler deutlich. Lesen Sie die wichtigsten Aussagen hier.

Genau fünf Wochen ist Bundeskanzler Olaf Scholz im Amt. Nun stellte er sich erstmals den Fragen der Abgeordneten im Bundestag. Thematisch ging es vor allem um die Bekämpfung der Corona-Pandemie; aber auch andere Fragen waren den Parlamentariern wichtig.

Lesen Sie die wichtigsten Aussagen hier nach.

14.33 Uhr: Die Befragung des Kanzlers ist beendet. Die Sitzung geht über zum nächsten Tagesordnungspunkt.

14.25 Uhr: Der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner fragt: Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung unternommen, um die Lage in der Ukraine zu entspannen?

Man habe Gesprächsformate genutzt, um die "schwierige Lage konkret zu besprechen". Dass es jetzt mehrere Gesprächsebenen gebe, sei ein guter Fortschritt.

14.21 Uhr: Welche Maßnahmen plane der Kanzler angesichts des Fachkräftemangels, um mehr qualifizierte Menschen nach Deutschland zu holen, fragt die FDP-Abgeordnete Ann-Veruschka Jurisch.

Dazu erstelle der Arbeitsminister ein Konzept, so Scholz. Dieses solle ermöglichen, dass Deutschland auch außerhalb der EU nach Fachkräften suchen könne. Man wolle etwa eine spezielle Möglichkeit schaffen für diejneigen "Talente", die vor der Einreise keinen Arbeitsvertrag vorweisen können.

14.19 Uhr: Ein Abgeordneter der Unionsfraktion fragt: Welche weiteren Maßnahmen plane Scholz, um der "Omikron-Wand" zu begegnen?

Booster-Impfungen seien das zentrale Instrument, so Scholz.

14.13 Uhr: Pascal Meiser von der Linksfraktion spricht die Situation der Pflegekräfte in der Pandemie an. Teile der Kanzler den Vorschlag, dass nur ein kleiner Teil der Pflegekräfte einen Coronabonus erhalten solle? Mit einem solchen Vorstoß hatte der Gesundheitsminister für Aufsehen gesorgt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Dazu solle es sorgfältige Beratungen im Bundestag geben, antwortet Scholz. "Es wird also besser werden für die Pflegekräfte."

"Herr Bundeskanzler, jetzt haben Sie meine Frage nicht beantwortet", erwidert Meiser. Er habe danach gefragt, welche Position der Kanzler persönlich in dieser Frage vertrete.

"Wir sind dabei diese Frage sorgfältig abzuwägen", antwortet Scholz – und antwortet damit auch dieses Mal ausweichend. Es gehe um eine gute Abwägung. Außerdem dürfe es im Pflegebereich nicht bei dieser einmaligen Leistung bleiben. Nötig seien grundlegende Änderungen, etwa was Pflegebemessungsgrenzen angehe. Gute Arbeitsbedingungen in der Pflege müssten organisiert werden.

14.05 Uhr: Ein Abgeordneter der AfD-Fraktion fragt nach Impfschäden durch die Corona-Impfung, die häufig auftreten würden. Scholz erwidert ihm: "Sie verwirren die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes." Das gute sei, dass er damit keinen Erfolg habe und sich das Land nicht spalten lasse. Er teile die "komische Diskussion" des AfD-Abgeordneten nicht. Die Impfung schütze.

In seiner Nachfrage attackiert der AfD-Abgeordnete den Kanzler und unterstellt ihm falsche Informationen. Scholz: Natürlich gebe es Nebenwirkungen bei Impfungen – der Nutzen der Impfung sei aber unbestreitbar. "Halten Sie sich an die Fakten, verwirren Sie nicht die Bürger", sagt Scholz. "Einen ehrlichen Umgang mit den Fakten wünsche ich vor allem Ihnen."

14.02 Uhr: Die SPD-Abgeordnete Ulrike Bahr fragt: "Wie will die Bundesregierung dafür sorgen, dass kein Kind in Armut aufwachsen muss?"

Ihre Darstellung zu der Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Jobs der letzten Jahre stimme so nicht, erwidert Scholz. "Man muss manchmal eine Statistik anschauen und kein Flugblatt, das ist manchmal die bessere Art sich zu informieren", sagt Scholz zu Ferschl.

"Klimaneutrales Wirtschaften wird nur gelingen, wenn wir viel mehr Strom einsetzen können", antwortet Scholz. Es werde die doppelte Menge an Strom, vielleicht die dreifache, von heute benötigt werden, um die Industrie auf Klimaneutralität einzustellen. Es gehe um die globale Wettbewerbsfähigkeit des Landes. "Ich bin davon überzeugt, der Weg, den wir einschlagen, wird die stärken", so Scholz.

13.41 Uhr: Der AfD-Abgeordnete Tino Chrupalla spricht steigende Verbraucherpreise und die Inflation an. "Mit welchen politischen Maßnahmen werden Sie der Inflation entgegenwirken?", fragt Chrupalla, und wie sehe die Exit-Strategie aus der Corona-Pandemie aus.

Scholz zeigt sich überzeugt davon, dass der eingeschlagene Weg der verschärften Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie der richtige sei. Außerdem müsse dafür gesorgt werden, dass sich noch mehr Menschen als bisher impfen ließen.

Zum ersten Teil der Frage antwortet der Kanzler, dass vor allem die Abschaffung der EEG-Umlage Wirkung zeigen werde. "Das ist genau das Vorhaben, das dazu beiträgt, dass jede Familie um 300 Euro entlastet wird", so Scholz.

"Die Nutzung der Kernenergie ist nicht nachhaltig", so Scholz. Der Weg, dem sich die Bundesregierung verschrieben habe, seien die erneuerbaren Energien. Das wird die Energie sein, "die am Ende die billigste ist" und Deutschland am Ende einen Wettbewerbsvorteil verschaffen werde.