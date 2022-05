Aktualisiert am 20.05.2022 - 11:37 Uhr

Die Gr├╝nen profitieren in den Umfragen weiter von ihrer Regierungsbeteiligung ÔÇô und ├╝berholen sogar den gro├čen Ampelpartner SPD. Die F├╝hrung in aktuellen Umfragen hat allerdings eine Oppositionspartei inne.

Die Gr├╝nen sind in der neuen Umfrage des ZDF-Politbarometers in der W├Ąhlergunst an der SPD vorbeigezogen. W├Ąhrend die Kanzlerpartei nur noch auf 22 Prozent (minus drei Punkte) kommt, k├Ânnen die Gr├╝nen umgekehrt um drei Prozentpunkte zulegen und erreichen nun 24 Prozent.