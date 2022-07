Umfrage: SPD fällt in Wählergunst unter 20 Prozent – Union gewinnt dazu

Aktualisiert am 05.07.2022 - 07:49 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

SPD f├Ąllt in W├Ąhlergunst unter 20 Prozent

In einer neuen Umfrage kommen die drei Regierungsparteien gemeinsam auf nur noch 49,5 Prozent. Die Union hingegen gewinnt hinzu.

Die Union kann ihren Vorsprung in einer Wahlumfrage weiter ausbauen. Im aktuellen Meinungstrend, den das Meinungsforschungsinstitut "Insa" f├╝r die Zeitung "Bild" erhebt, kommen CDU und CSU in dieser Woche auf 28 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.