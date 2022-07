Umfrage: Jeder Dritte wünscht sich Habeck als Kanzler

Auch Habecks Partei liegt in aktuellen Umfragen vor den Partnern in der Ampel-Koalition. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Grünen auf 22 Prozent. Dies berichtet die "Bild" unter Berufung auf einen neuen "Meinungstrend" des Instituts Insa. Die SPD käme laut der Umfrage dagegen nur auf 18,5 Prozent der Stimmen – der schwächste Wert der Partei seit dem 9. August 2021, also noch vor der Bundestagswahl. Mehr dazu lesen Sie hier.