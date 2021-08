Einmarsch der Taliban

Regierung in Kabul kündigt Machtübergabe an

15.08.2021, 12:31 Uhr | rtr, dpa, AFP

Die militant-islamistischen Taliban haben ihre Kämpfer angewiesen, nicht in die Hauptstadt Kabul vorzudringen, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung der Islamisten. (Quelle: dpa/AP)

In Afghanistan überschlagen sich die Ereignisse. Am Morgen sind die Kämpfer der radikalislamischen Taliban von allen Seiten auf Kabul vorgerückt. Nur kurze Zeit später kündigte der Innenminister die Machtübergabe an.



Nach ihrem schnellen Eroberungsfeldzug quer durch Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban die Hauptstadt Kabul erreicht. Sie rückten am Sonntag nach Angaben des afghanischen Innenministeriums in die Stadt ein. Die Aufständischen kämen "von allen Seiten" nach Kabul, sagte ein ranghoher Ministeriumsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters.



Das Präsidialamt teilte auf Twitter mit, dass an verschiedenen Stellen rund um Kabul Schüsse zu hören seien. Die Sicherheitskräfte würden aber in Abstimmung mit internationalen Partnern die Kontrolle über die Stadt halten. Die Taliban erklärten, ihre Kämpfer seien angewiesen, an den Zugängen zur Hauptstadt zu stoppen. Es werde über eine friedliche Übergabe verhandelt. Auch die afghanische Regierung kündigte eine "friedliche Machtübergabe an". Es sei die Vereinbarung getroffen worden, dass ein Machtwechsel friedlich erfolge, so Innenminister Abdul Sattar Mirsakwal. Es solle eine "Übergangsregierung" gebildet werden.

Mirsakwal rief die Menschen dazu auf, keiner Propaganda anheim zu fallen. "Die Leute brauchen sich keine Sorgen zu machen, die Stadt ist sicher", erklärte er. Jeder, der Unordnung in der Stadt verursache, werde in Übereinstimmung mit dem Gesetz behandelt. Kurz zuvor hatte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid der BBC gesagt, er könne bestätigen, dass es Gespräche mit dem Präsidentenpalast über eine friedliche Machtübernahme gebe. Der Leiter des Hohen Rates für Nationale Versöhnung, Abdullah Abdullah, organisiere diese.

Regierung ruft zu Ruhe auf

Auch der Verteidigungsminister Bismillah Chan Mohammadi erklärte in einer auf Facebook veröffentlichten Videoansprache, er als Vertreter der Streitkräfte garantiere die Sicherheit Kabuls. Die Menschen sollten nicht in Panik verfallen. Es sei bekannt, dass sich der Präsident Aschraf Ghani mit heimischen Politikern getroffen habe und ihnen die Verantwortung übertragen habe, eine autoritative Delegation aufzustellen, die am Montag nach Doha reisen solle, um mit den Taliban eine Einigung über die Afghanistan-Frage zu erzielen. Die Sicherheit von Kabul werde aufrechterhalten, bis eine Einigung erzielt wird, sagte er.

Bewohner von Außenbezirken der Hauptstadt berichteten, Kämpfer der Islamisten seien in der Stadt. "Es gibt bewaffnete Taliban-Kämpfer in unserer Nachbarschaft, aber es wird nicht gekämpft", sagte ein Bewohner eines östlichen Vororts der Hauptstadt.

Taliban-Vertreter: Opfer sollen vermieden werden

Die Taliban-Führung erklärte in Doha (Katar), dass allen Menschen, die Kabul verlassen wollten, ein sicherer Abzug gewährt werde. Die Taliban-Kämpfer seien angewiesen, Gewaltanwendung zu vermeiden. Frauen sollten sich an geschützte Orte begeben. Auf Twitter berichten zahlreiche Nutzer, die Straßen der Stadt seien voll, die Menschen würden versuchen, aus der Stadt zu fliehen.

Ein Taliban-Vertreter sagte zu Reuters, die Extremistengruppe wolle Opfer vermeiden. Bislang sei noch niemand in Kabul von einem Taliban-Kämpfer getötet oder verletzt worden. Er verwies aber auch darauf, dass keine Waffenruhe erklärt worden sei.



Taliban nahmen zuvor vorletzte große Stadt ein

Kurz zuvor hatten die Taliban mit Dschalalabad auch die vorletzte große Stadt in Afghanistan erobert. Die Extremisten rückten nach Angaben eines Behördenvertreters kampflos in die Hauptstadt der Provinz Nangarhar im Osten des Landes ein. Erst am Samstag hatten sie offenbar ebenfalls ohne großen Widerstand Masar-i-Scharif im Norden eingenommen, wo die Bundeswehr bis zu ihrem Abzug im Juni ihr Hauptquartier und größtes Feldlager in dem Land hatte.

In Dschalalabad habe sich der Gouverneur den Taliban ergeben, sagte ein Vertreter der Sicherheitsbehörden. Dies sei die einzige Möglichkeit gewesen, das Leben von Zivilisten zu retten. Ein anderer Behördenvertreter sagte, die Islamisten hätten zugestimmt, Regierungsbeamten und Sicherheitskräften sicheren Abzug zu gewähren. Mit Dschalalabad kontrollieren die Taliban auch eine der wichtigsten Verbindungsstraßen nach Pakistan.

Auch Masar-i-Scharif unter Kontrolle der Taliban

Am Samstag waren die Taliban-Kämpfer praktisch ohne Gegenwehr nach Masar-i-Scharif eingerückt, wie regionale Regierungsvertreter mitteilten. Die Sicherheitskräfte seien etwa 80 Kilometer nördlich ins benachbarte Usbekistan geflohen. Auch zwei einflussreiche Milizenführer, die die Regierung unterstützen – Atta Mohammed Nur und Abdul Raschid Dostum – sind geflohen. Nur erklärte in den sozialen Medien, dass die Taliban aufgrund einer "Verschwörung" die Kontrolle über die Provinz Balch und ihre Hauptstadt Masar-i-Scharif erlangt hätten.

Die Taliban waren seit dem Beginn des Abzugs der internationalen Truppen nach 20-jährigem Einsatz in Afghanistan zuletzt immer schneller vorgerückt und bis vor die Tore Kabuls vorgestoßen.



Inlandsflüchtlinge in Kabul

In Kabul trafen zuletzt immer mehr Flüchtlinge ein. Krankenhäuser mühten sich um die Versorgung zahlreicher Verletzter. Vor den Toren der Botschaften standen ganze Familien. In der Innenstadt versuchten sich viele Menschen mit Vorräten einzudecken.



Inlandsflüchtlinge in Kabul: Nach den ersten Kämpfen im Norden Afghanistans sind viele Menschen in die Hauptstadt geflohen. (Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa)



Hunderte Menschen übernachteten zusammengekauert in Zelten oder im Freien an Straßenrändern oder auf Parkplätzen, wie ein Anwohner berichtete. "Man kann die Angst in ihren Gesichtern sehen", sagte er. Die Taliban werteten in einer Erklärung ihr rasches Vordringen als Beleg für ihre Akzeptanz in der Bevölkerung. Niemand müsse um sein Leben fürchten, auch Ausländer hätten nichts zu befürchten.

Noch vor wenigen Tagen hieß es in einer Einschätzung der US-Geheimdienste, dass Kabul noch mindestens drei Monate standhalten könne. Die USA begannen mit der Evakuierung ihrer Botschaft und brachten Diplomaten per Hubschrauber zum Flughafen. Auch Deutschland bereitet einen Evakuierungseinsatz vor. Ein Nato-Vertreter sagte, dass mehrere EU-Mitarbeiter an einen sichereren Ort in Kabul gebracht worden seien.

Biden richtet Warnung an Extremisten

US-Präsident Joe Biden warnte die Extremisten vor Übergriffen auf Amerikaner. Seine Regierung habe Taliban-Vertretern in Katar mitgeteilt, dass jede Aktion, die US-Bürger und -Soldaten in Gefahr bringe, "mit einer schnellen und starken militärischen Reaktion der USA beantwortet werden wird". Das Verteidigungsministerium stockte die Truppen zur Evakuierung von 3.000 auf 5.000 Soldaten auf. Sie sollen dabei helfen, Botschaftspersonal und einheimische Ortskräfte auszufliegen.

Laut Russland soll sich der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage in Afghanistan befassen. Samir Kabulow vom russischen Außenministerium erklärte zugleich, anders als andere Staaten plane Russland nicht die Evakuierung seiner Botschaft in Kabul. Es gebe "direkte Gespräche" zwischen dem Kreml und dem russischen Botschafter in Kabul. Die Botschaftsmitarbeiter gingen ihrer Arbeit weiterhin "in Ruhe" nach.

Deutschland plant Evakuierungseinsatz

Auch Deutschland will Mitarbeiter der diplomatischen Vertretung und deutscher Hilfsorganisationen sowie einheimische Helfer möglichst schnell ausfliegen. Die Bundeswehr bereitet dazu einen Evakuierungseinsatz vor. Einsatzkräfte stünden bereit und würden schnellstmöglich in Marsch gesetzt, teilte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Samstag mit.



Kanzlerin Angela Merkel beriet am Samstag nach Angaben eines Regierungssprechers mit mehreren Ministern über die Lage. Eine Beteiligung des Deutschen Bundestags an einer solchen Entscheidung werde erfolgen. Die Luftwaffe will laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" am Montag mit Militärtransportern vom Typ A400M nach Kabul fliegen, um deutsche Bürger und afghanische Ortskräfte abzuholen.

Bundesaußenminister Heiko Maas bezeichnet die Sicherheit des Botschaftspersonals als oberstes Gebot. "Wir werden nicht riskieren, dass unsere Leute den Taliban in die Hände fallen. Wir sind für alle Szenarien vorbereitet", sagt der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Der Zeitung zufolge wird in der usbekischen Hauptstadt Taschkent eine Drehscheibe für die Evakuierung errichtet. Mit Chartermaschinen solle es dann weiter nach Deutschland gehen.