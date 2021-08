Nach Machtübernahme der Taliban

Bundesregierung setzt Entwicklungshilfe für Afghanistan aus

17.08.2021, 12:23 Uhr | dpa

Nachdem die Taliban auch die afghanische Hauptstadt Kabul eingenommen haben, zieht die Bundesregierung Konsequenzen bei der Vergabe der staatlichen Entwicklungshilfe.

Nach der faktischen Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat die Bundesregierung die staatliche Entwicklungshilfe für das Land ausgesetzt. Das sagte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur und der "Rheinischen Post".

Müller zeigte sich sich zudem besorgt um das in dem Krisenland verbliebene Entwicklungshilfe-Personal. "Es gibt noch rund 1.000 afghanische Ortskräfte in laufenden Projekten der Entwicklungshilfe, die mit ihren Familienangehörigen gerettet werden müssen", sagt Müller der Zeitung "Augsburger Allgemeinen". Die afghanischen Ortskräfte der Entwicklungshilfe würden bei der Ausreise gleich behandelt, "wie die der Bundeswehr". Bei der Evakuierung Kabuls dürften aber auch "engagierte Menschenrechtlerinnen und Journalistinnen nicht vergessen werden."

Dänemark spendet 100 Millionen Krone an Hilfsorganisationen

Andere Länder gehen bei der Steuerung von Geldern zur Entwicklungshilfe in dem krisenzerrütteten Land anders vor. Dänemark teilte am Dienstag mit, dass es dem Internationalen Roten Kreuz und UN-Organisationen 100 Millionen dänische Kronen spendet (13,4 Millionen Euro), um die humanitäre Krise in Afghanistan zu lindern. Entwicklungshilfeminister Flemming Møller Mortensen sagte der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau am Dienstag: "In Afghanistan herrscht seit langem Not, und die Hilfe geht an die Menschen, nicht an Regime oder politische Führer."

Das Geld soll dem Plan zufolge zwischen dem Humanitären Fonds der Vereinten Nationen und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) aufgeteilt werden. Sie erhalten jeweils 35 Millionen Kronen. Die restlichen 30 Millionen Kronen gehen an das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR.

"Wir beurteilen die Lage fortlaufend und in Zusammenarbeit mit unseren sehr engen Partnern, die seit vielen Jahren in Afghanistan arbeiten", sagte Møller Mortensen. Es sei wichtig, die neuen dänischen Gelder Organisationen zu geben, denen man vertraue und die auch im Alltag bewiesen hätten, dass sie die afghanische Bevölkerung erreichten.



Bislang investierte Dänemark rund 400 Millionen dänische Kronen (53,8 Mio Euro) jährlich in die Entwicklungshilfe in Afghanistan.