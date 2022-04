Hochrechnung

Macron als französischer Präsident wiedergewählt

24.04.2022, 20:05 Uhr | AFP, dpa, rtr

Anhänger Macrons jubeln in Paris nach den ersten Hochrechnungen. (Quelle: Benoit Tessier/Reuters)

Emmanuel Macron hat nach ersten Prognosen die Präsidentschaftswahl in Frankreich gewonnen. Demnach setzt er sich mit 57 bis 58 Prozent der Stimmen gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durch.

Amtsinhaber Emmanuel Macron ist Hochrechnungen zufolge als französischer Präsident wiedergewählt worden. Demnach setzt sich Macron mit 57,6 bis 58,2 Prozent der Stimmen gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durch.

Marine Le Pen tritt vor ihre Anhänger und gesteht ihre Niederlage ein. Das Ergebnis sei dennoch ein Sieg für ihre politische Bewegung, sagt Le Pen. Der 44-jährige Macron will später am Abend am Fuße des Eiffelturms zu den Franzosen sprechen.

Abstand knapper als vor fünf Jahren

Die Stichwahl war eine Neuauflage des Wahlentscheids von 2017, bei dem allerdings noch rund zwei Drittel der Wähler ihr Kreuz für Macron gesetzt hatten. Der erneute Triumph über die rechte Euroskeptikerin gilt als richtungsweisend für den weiteren Kurs Frankreichs, das derzeit turnusgemäß den Ratsvorsitz in der EU innehat. Der 44-jährige Staatschef tritt für eine engere Kooperation auf EU-Ebene ein, während Le Pen die Europäische Union in ein "Europa der Nationen" umwandeln will.

Die Wiederwahl lässt damit viele in Europa aufatmen: EU-Ratspräsident Charles Michel gratuliert dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Wahlsieg. "In diesen stürmischen Zeiten brauchen wir ein starkes Europa und ein Frankreich, das sich voll und ganz für eine souveränere und strategischere Europäische Union einsetzt", twittert Michel. "Wir können auf Frankreich 5 weitere Jahre zählen."

"Sicher fällt gerade nicht nur mir ein Stein vom Herzen", twittert der deutsche Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Wie zuvor seine Parteichefin Ricarda Lang erklärt auch er: "Jetzt müssen wir in EU alles daran setzen, dass Feinde der Demokratie/ Freunde Putins polit. Macht nie wieder so nahekommen."