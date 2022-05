Mehrheit der Bev├Âlkerung steht hinter der Entscheidung

Niinist├ und Marins Regierung entscheiden in der Nato-Frage letztlich gemeinsam, sie haben das Parlament aber in die Entscheidungsfindung mit eingebunden. Auf dem Weg zu einem Beschluss hatte die Regierung dem Reichstag in Helsinki bereits im April eine Sicherheitsanalyse vorgelegt, in der Vorteile und Risiken einer m├Âglichen Nato-Mitgliedschaft beleuchtet werden. Eine Positionierung f├╝r oder gegen eine solche Mitgliedschaft beinhaltete die Analyse aber nicht.

Sanna Marin, Ministerpr├Ąsidentin von Finnland (l) und Sauli Niinist├Â, Pr├Ąsident von Finnland: Sie entschieden den Schritt zusammen. (Quelle: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa-bilder)

Finnland und auch das benachbarte Schweden sind heute bereits enge Partner der Nato, offizielle Mitglieder bislang aber nicht. Russlands Einmarsch in die Ukraine hat jedoch in beiden L├Ąndern eine intensive Nato-Debatte ausgel├Âst. In der Bev├Âlkerung gab es jeweils einen deutlichen Meinungsumschwung hin zu einem m├Âglichen Beitritt zu dem B├╝ndnis. In einer j├╝ngsten Umfrage des finnischen Rundfunksenders Yle hatten sich zuletzt 76 Prozent der Befragten f├╝r eine Nato-Mitgliedschaft Finnlands ausgesprochen.

Finnlands Ank├╝ndigung erh├Âht Druck auf Schweden

Bei einem Besuch von Marin und der schwedischen Ministerpr├Ąsidentin Magdalena Andersson auf der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Meseberg bei Berlin hatte zuletzt auch Bundeskanzler Olaf Scholz die deutsche Unterst├╝tzung f├╝r einen Nato-Beitritt der L├Ąnder zugesagt.