Neun Tote, viele Verletzte in Toronto

Van rast in Menschenmenge – Fahrer festgenommen

23.04.2018, 23:09 Uhr | dpa, AFP

Polizisten am Tatort: Ein Van ist in Toronto, Kanada, in eine Menschenmenge gefahren. Medien berichten, dass Personen getötet wurden. (Quelle: Victor Biro/imago)

Ein Lieferwagen ist in der kanadischen Metropole Toronto in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei neun Menschen getötet und 16 verletzt. Inzwischen hat die Polizei den Fahrer gestellt und festgenommen. Weitere Verdächtige gibt es laut Polizei nicht.



Das Fahrzeug sei über den Randstein in eine Gruppe Fußgänger gefahren. Die Behörden teilten mit, dass dabei neun Menschen getötet wurden. 16 Personen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Wie viele der Verletzten möglicherweise in Lebensgefahr schwebten, sagte die Polizei nicht. Der Fahrer sei festgenommen worden und weitere Verdächtige gebe es nicht, sagte der Polizeisprecher.



"Ich habe eine Waffe in meiner Tasche", drohte er den Beamten einem CTV-Bericht zufolge kurz vor seiner Festnahme, die dann aber offenbar ohne Schusswechsel stattfand. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Acting Chief Peter Yuen: 9 people dead, 16 people injured. One man in custody, after incident involving vehicle on Yonge Street. ^js — Toronto Police (@TorontoPolice) April 23, 2018

Der Minister für öffentliche Sicherheit, Ralph Goodale, sagte die Ermittlungen seien noch im Gange. Ob es sich einen Terrorakt handle, könne er noch nicht sagen. Die Terrorwarnstufe sei nicht geändert worden und er habe keine Informationen, die einen solchen Schritt nahelegen würden.

Die Situation sei unter Kontrolle, sagte Torontos Bürgermeister John Tory. "Die Stadt ist momentan in sicheren Händen", sagte Tory. Er bat Anwohner, nach Hause zu gehen und Ruhe zu bewahren. "Es ist eine Zeit, in der wir so ruhig wie nur möglich sein sollten." Die Polizei sperrte die Gegend ab, auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen.

Augenzeugen berichten von Toten

"Er hat die Leben so vieler Menschen zerstört", sagte ein Augenzeuge gegenüber CTV. "Alles, was ihm in den Weg kam." Auch jemand mit einem Kinderwagen sei vom Auto erfasst worden. "Es waren so viele Körper", sagte eine Augenzeugin. Sie habe "viele Menschen leblos am Boden" liegen sehen. Die Opfer seien noch auf der Straße behandelt worden, sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte. Augenzeugen zufolge waren auf der Straße mehrere Blutspuren zu sehen.

@CBCToronto Current view looking north at Yonge and Park Home Ave/Empress pic.twitter.com/in8Muz6GRc — Karl Mok (@fruv) April 23, 2018

Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau sagte vor Journalisten, dass die Behörden den Vorfall untersuchten. Weitere Informationen sollten so schnell wie möglich bekanntgegeben werden. Die Sicherheitskräfte sperrten die Gegend ab.

Die betroffene Gegend Torontos im Stadtteil North York ist tagsüber belebt, dort liegen zahlreiche Geschäfte und Restaurants. Ob es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelte, blieb zunächst unklar. In Medienberichten war von mindestens vier leblosen Personen die Rede. Der Fahrer floh demnach mit dem Wagen wurde dann aber festgenommen.