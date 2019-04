Explosion auf Obstmarkt

Mindestens 16 Tote nach Anschlag in Pakistan

12.04.2019, 10:35 Uhr | dpa

Explosion auf pakistanischem Obstmarkt: In der Stadt Quetta gab es einen Anschlag. (Quelle: Naseer Ahmed/Reuters)

Anschlag in Pakistan: Mindestens 16 Menschen sind bei einer Explosion auf einem Markt ums Leben gekommen, viele weitere wurden verletzt. Zunächst bekannte sich niemand.

Bei einer Explosion in der südwestpakistanischen Stadt Quetta sind mindestens 16 Menschen getötet , fast 30 weitere verletzt worden. Nach Angaben von Polizeichef Abdul Razzaq Cheema war ein Sprengsatz auf einem Obstmarkt detoniert. Der Obstmarkt werde hauptsächlich von Angehörigen der ethnischen Minderheit der Hasara, die Schiiten sind, betrieben, sagte Cheema.

Der Vorfall ist der erste Angriff auf die schiitische Minderheit in Pakistan seit vielen Monaten. Schiiten wurden in der Vergangenheit immer wieder Ziele von Angriffen von radikalischen sunnitischen Gruppen in Pakistan und Afghanistan.





Viele Verletzte schwebten in Lebensgefahr, sagte ein Mitarbeiter der Rettungskräfte, Abdul Hamid Achakzai. Er erwarte daher, dass die Opferzahl weiter steige. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.