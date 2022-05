Köln (dpa) - In den reichsten LĂ€ndern der Welt wachsen Kinder nach einem Unicef-Bericht zwar in einer vergleichsweise gesunden Umgebung auf, gleichzeitig trĂ€gt die Mehrheit dieser LĂ€nder jedoch unverhĂ€ltnismĂ€ĂŸig viel zur weltweiten Umweltzerstörung bei.

Wenn alle Menschen so viel konsumieren wĂŒrden wie die Bevölkerung in den untersuchten EU- und OECD-LĂ€ndern, wĂ€ren 3,3 Planeten wie die Erde nötig, folgern die Wissenschaftler vom Unicef-Forschungszentrum Innocenti.

WĂŒrde zum Beispiel jeder Mensch so viele Ressourcen wie die Einwohner von Kanada, Luxemburg und den USA verbrauchen, wĂ€ren mindestens fĂŒnf Erden erforderlich, teilte Unicef in Köln mit. Auch in Deutschland sei der Ressourcenverbrauch zu hoch: FĂŒr die Lebensweise der Deutschen wĂŒrden im Weltmaßstab 2,9 Erden benötigt.