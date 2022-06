Weitere Todesopfer nicht ausgeschlossen

Polizei: Bergung abgeschlossen

Die Polizei teilte am Nachmittag mit, die Bergungsarbeiten seien abgeschlossen. "So weit wir das ├╝berblicken k├Ânnen, sind alle Menschen aus dem Zug geborgen", sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Die Rettungskr├Ąfte w├╝rden die Waggons des entgleisten Zuges aber sicher noch einmal in Ruhe durchsuchen. "In so einem Bereich zu arbeiten, ist nicht ungef├Ąhrlich", so der Sprecher.