Mysteriöser Flug löst Alarm in Nato-Staaten aus

Das alarmierte, speziell vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, das MilitÀr verschiedener LÀnder. ZunÀchst sollen zwei ungarische Kampfjets, dann je zwei F16-Flugzeuge der rumÀnischen sowie der US-Luftwaffe aufgestiegen sein. Die US-Jets sind im Rahmen einer Nato-Mission in RumÀnien stationiert. Sie versuchten per Handzeichen Kontakt aufzunehmen, doch auch darauf soll der Pilot nicht reagiert haben.

Spur endet auf verlassenem Flugplatz

Maschine vor einer Woche verkauft

Reporter des litauischen Rundfunks konnten den vorherigen Besitzer ausfindig machen: Bronius Zaronskis, Direktor des Nida Air Parks in Litauen. Er berichtete, er habe die Maschine in der vergangenen Woche an eine Organisation verkauft, an deren Namen er sich nicht erinnern könne.