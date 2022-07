Hitzewelle | Deutschland: Soldaten leiden bei Gelöbnis in Berlin unter Kreislaufproblemen

Die Soldaten seien sofort vor Ort behandelt worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Drei von ihnen seien zudem vorsorglich zur Behandlung ins Bundeswehr-Krankenhaus gebracht worden.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern in der Nacht

18.43 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt für Mittwochabend und die Nacht auf Donnerstag vor heftigen Gewittern und Unwettern. Schon am früheren Abend sollte eine Gewitterfront über Teile Baden-Württembergs ziehen, sagte ein DWD-Sprecher. Es sei an manchen Orten mit vielen Blitzen und 60 Litern Regen pro Stunde und Quadratmeter zu rechnen. Es könnten auch Hagelkörner mit einer Größe von bis zu drei Zentimetern fallen. Ebenso seien Sturmböen mit einem Tempo von 100 Kilometern pro Stunde möglich. Betroffen sei voraussichtlich vor allem der Bereich zwischen Bodensee und Karlsruhe.

Etwas später in der Nacht soll es vor allem in Nordrhein-Westfalen und im westlichen Niedersachsen gewittern. Dort sei mit heftigem Regen, der auch länger anhalten könne, zu rechnen, sagte der Sprecher. Es könne punktuell Überflutungen geben, vor allem an kleineren Bächen und Flüssen. Unterführungen und Keller könnten volllaufen.

Die t-online-Wettervorhersage zeigt die gefährderten Gebiete. Die Animation sehen Sie hier oder oben im Video.

Schiffe werden nur noch zur Hälfte beladen

18.36 Uhr: Die Hitze sorgt für niedrige Wasserstände in deutschen Flüssen. Das stellt auch ein Problem für die Binnenschifffahrt da.

Juli-Hitzerekord in Dänemark aufgestellt

17.47 Uhr: Dänemark hat am Mittwoch den heißesten Juli-Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Das Thermometer sei in Borris in Westjütland auf 35,6 Grad Celsius gestiegen, teilte das nationale Wetteramt mit. Der bisher höchste Wert in einem Juli war 1941 mit 35,3 Grad gemessen worden.

Das Wetteramt ging davon aus, dass bis Donnerstag womöglich auch der Allzeit-Hitzerekord des Landes gebrochen werden könnte. Dieser war mit 1975 mit 36,4 Grad Celsius gemessen worden – ist also 47 Jahre alt.

Forscher: Saharastaub und Waldbrände dämpfen wohl Temperaturen

17.46 Uhr: Reste von Saharastaub und Partikel aus den Waldbränden in Südeuropa verhindern derzeit wahrscheinlich noch höhere Temperaturen in Deutschland. Das schließen Forscher des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (Tropos) aus aktuellen Messungen über Leipzig. In mehreren Kilometern Höhe gebe es derzeit Schichten aus Saharastaub und Aerosolen von Waldbränden, teilte das Institut am Mittwoch mit. Darum sei der Himmel trotz Hochdruckwetters nicht strahlend blau sondern ganz leicht milchig. "Das kann an diesem Mittwoch in Leipzig rund 0,5 Grad Unterschied ausgemacht haben", sagte Albert Ansmannn, Leiter der Arbeitsgruppe Bodengebundene Fernerkundung am Tropos. Auch in anderen Teilen Deutschlands gebe es dieses Phänomen.