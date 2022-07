Hitzewelle in Europa | Erste Messstation meldet über 40 Grad – neuer Jahresrekordbel

Brände erreichen Slowenien – Vier Dörfer evakuiert

16.55 Uhr: Die Waldbrände im Nordosten Italiens haben sich nun auch auf das slowenische Karstgebiet ausgeweitet. Die Bewohner der grenznahen Dörfer Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu and Nova Vas wurden am Mittwoch in Sicherheit gebracht, berichtete das Nachrichtenportal "24ur.com". 600 Feuerwehrleute und Helfer waren im Kampf gegen die Flammen im Einsatz, teilte Srecko Sestan, der Kommandant des slowenischen Zivilschutzes, mit.

Drei Häuser gerieten in Brand, fünf Feuerwehrleute erlitten leichte Verletzungen, hieß es weiter. Im slowenischen Karst haben die Einsatzkräfte mehrere Brandherde zu bekämpfen. Die Löscharbeiten werden durch die starke Rauchentwicklung erschwert. Italien half dem Nachbarland am Mittwoch mit zwei Löschflugzeugen und zwei Helikoptern aus.

Erste Messstation meldet über 40 Grad – neuer Jahresrekord

16.22 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, dass die 40-Grad-Marke geknackt wurde: An der Wetterstation in Bad Mergentheim im Nordosten Baden-Württembergs wurden um 15.20 Uhr 40,1 Grad gemessen, so der DWD auf Twitter. Um 15.30 Uhr waren es sogar 40,3 Grad.

Damit sei der heutige Tag der zehnte in der Geschichte der deutschen Wetteraufzeichnungen, an dem 40 Grad oder mehr gemessen worden seien. Damit ist auch ein neuer Höchstwert für das Jahr 2022 erreicht. Der vorherige Höchstwert stammt von Dienstag: In Duisburg waren 39.3 Grad erreicht worden.

Auch fiel damit der Hitzerekord für Baden-Württemberg. Auch in weiteren Bundesländern wurden neue Höchstwerte gemessen:

In Hamburg wurden am Mittag 39,7 Grad gemeldet.

In Uelzen in Niedersachsen wurden 39,8 Grad gemessen.

In Huy-Pabstorf in Sachsen-Anhalt lag die vorläufige Höchsttemperatur bei 39,8 Grad.

In Grambek in Schleswig-Holstein wurden 38,4 Grad erreicht.

Der deutsche Alllzeit-Hitzerekord stammt aus dem Jahr 2019: Am 25. Juli wurden in Duisburg 41,2 Grad erreicht.

Spanische Regierung meldet über 500 Hitzetote

15.15 Uhr: Die Hitzewelle in Spanien hat nach Regierungsangaben hunderte Menschen das Leben gekostet. Infolge der fast zehntägigen Hitzeperiode seien "mehr als 500 Menschen" gestorben, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Mittwoch unter Verweis auf Daten zur Übersterblichkeit eines öffentlichen Gesundheitsinstituts.

Vorläufigen Daten des spanischen Wetterdienstes Aemet zufolge war die Hitzewelle zudem die intensivste, die jemals in Spanien gemessen wurde. Sie dauerte von 9. bis 18. Juli und bescherte den Spanierinnen und Spaniern Temperaturen von über 45 Grad.

Die Hitzewelle war zwar am Montag für beendet erklärt worden, allerdings sind die Temperaturen seitdem nur geringfügig gesunken. Die Aemet könnte deshalb im Nachhinein erklären, dass die Hitzewelle nach wie vor andauert. Wegen der außergewöhnlich hohen Temperaturen waren seit vergangener Woche im ganzen Land massive Brände ausgebrochen. In der Provinz Zamora kamen dabei ein Feuerwehrmann und ein Schäfer ums Leben.

Brände bei Athen offenbar unter Kontrolle – neue Feuer im Westen