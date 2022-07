Hitzewelle in Europa: Landebahn schmilzt – Britische Luftwaffe schließt Basis

Für große Teile Englands und die Hauptstadt London wurde Anfang der Woche mit Temperaturen von über 40 Grad gerechnet. In Wales wurde bereits am Montag ein Hitzerekord gemeldet. Mit 37,1 Grad in der walisischen Grafschaft Flintshire verzeichnete der Landesteil seinen bislang heißesten Tag seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch für ganz Großbritannien wurde mit Rekordwerten gerechnet.

Deutsche Bahn bietet Sonderregelung an

17-10 Uhr: Bahnkunden, die angesichts der vorhergesagten Sommerhitze auf ihre Fahrt verzichten möchten, können ihre Tickets auch später nutzen. Die Deutsche Bahn bietet dafür eine Sonderkulanzregelung an, wie eine Sprecherin des Unternehmens am Montag mitteilte. Alle Fahrgäste, die am Dienstag oder Mittwoch ihre geplante Reise verschieben wollen, könnten ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr bis einschließlich Mittwoch der Woche darauf (27. Juli) flexibel nutzen.

Diese Regel gelte auch für zuggebundene Tickets, also Spar- und Supersparpreise. Auch die Sitzplatzreservierungen lassen sich der Bahn zufolge kostenfrei stornieren. Meteorologen erwarten für diese Woche Temperaturen bis zu 40 Grad. Höhepunkt der extremen Hitze im Westen und Südwesten ist dem Deutschen Wetterdienst zufolge der Dienstag. Am Mittwoch verlagert sich die Hitze in den Osten und Nordosten.

Bericht: Landebahn von britischer Militärbasis geschmolzen

16.39 Uhr: Die britische Luftwaffe hat Starts und Landungen von Flugzeugen auf ihrem größtem Stützpunkt Brize Norton in Oxfordshire, westlich von Oxford, gestoppt. Das berichtet der Fernsehsender Sky News. Die Landebahn sei aufgrund der Hitze geschmolzen, heißt es unter Berufung auf eine Militärquelle. Es seien Notfallpläne in Kraft, um militärische Operationen nicht zu gefährden.

Maschine auf dem Stützpunkt Brize Norton in Oxfordshire (Archivbild): Aktuell dürfen dort keine Flugzeuge starten oder landen. (Quelle: Paul Ellis - WPA Pool/getty-images-bilder)

Tausende in Frankreich wegen Waldbränden evakuiert

15.31 Uhr: Wegen der anhaltenden Waldbrände an der südfranzösischen Atlantikküste mussten auch am Montag Tausende Menschen vorsichtshalber ihre Häsuer verlassen. Nach Angaben der Präfektur für die Gironde waren bei Teste-de-Buch etwa 8.000 Menschen betroffen. Bei Landiras wurden zunächst 3.500 Menschen in Sicherheit gebracht, am Nachmittag begann dann die Räumung weiterer Gemeinden. Bereits zuvor waren wegen der seit Dienstag wütenden Brände in dem Gebiet mehr als 16.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Die beiden Feuer südlich von Bordeaux griffen am Montag weiter um sich. Mittlerweile verbrannten sie etwa 14.800 Hektar Land. Das entspricht etwas mehr als der Gesamtfläche des Stadtgebiets von Bonn.

Bauernverband rechnet mit Ernte-Einbußen