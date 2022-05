Immer mehr Affenpocken-Fälle in Europa

Experten mahnen Immer mehr Affenpocken-FĂ€lle in Europa Von dpa Aktualisiert am 19.05.2022 - 20:07 Uhr Lesedauer: 4 Min. Elektromikroskopische Aufnahme von Affenpockenviren: Vor allem MĂ€nner, die Sexualkontakt zu anderen MĂ€nnern hatten, sind betroffen. (Quelle: Cynthia S. Goldsmith/Russell Regner/CDC/AP/dpa-bilder)

Italien, Spanien, Schweden – in zahlreichen LĂ€ndern werden Infektionen mit dem Affenpockenvirus bestĂ€tigt. Virologen sprechen von einer ungewöhnlichen Entwicklung und fordern Sensibilisierung.

WÀhrend FÀlle der eigentlich seltenen Affenpocken in immer mehr LÀndern nachgewiesen werden, mahnen Experten zur Wachsamkeit. Mittlerweile wurden Infektionen etwa auch in Spanien, Portugal, den USA, Schweden und Italien gemeldet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief zu einer Nachverfolgung aller Kontakte der Betroffenen auf. Die Virus-Erkrankung verursacht nach Angaben der britischen Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency (UKHSA) meist nur milde Symptome, kann aber auch schwere VerlÀufe nach sich ziehen. Ansteckend seien nur symptomatisch Erkrankte bei engem Kontakt.

In Schweden ist am Donnerstag der erste Fall einer Infektion mit der Virus-Erkrankung Affenpocken bestĂ€tigt worden. Wie die schwedische Gesundheitsbehörde mitteilte, ist eine Person im Großraum Stockholm infiziert. In Italien ist ebenso eine erste Infektion mit Affenpocken festgestellt worden. Der Assessor fĂŒr Gesundheit der Region Latium, Alessio D'Amato, bestĂ€tigte das am Donnerstag. In Großbritannien waren am Donnerstag zwei weitere FĂ€lle von Affenpocken erfasst worden. Damit sind dort seit Anfang Mai neun bestĂ€tigte FĂ€lle aufgetreten.

USA, Kanada, Spanien und Portugal melden Infektionen

Auch in den USA sei eine Person aus dem Bundesstaat Massachusetts im Nordosten des Landes betroffen, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Mittwoch mit. In Spanien wurden acht Infektionen in der Hauptstadt Madrid gemeldet, wie die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden am Mittwoch berichtete.