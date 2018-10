Tragödie in Pittsburgh

Angreifer erschießt mehrere Menschen in Synagoge

27.10.2018, 18:33 Uhr | dru, t-online.de, dpa

Schüsse an einer Synagoge in Pittsburgh! Ein Angreifer hat nach Polizeiangaben das Feuer eröffnet und mehrere Menschen getötet. Er hat sich inzwischen ergeben. Sein Motiv: Offenbar Antisemitismus.

Bei einer Schießerei an einer Synagoge in Pittsburgh sind mehrere Menschen getötet worden. Die Polizei bestätigte am Nachmittag (Ortszeit), dass es eine noch unbekannte Zahl an Opfern gebe. Der Sender Fox News sprach von mindestens vier, der Lokalsender KDKA von acht bestätigten Toten.

BREAKING: The gunman in the Pittsburgh synagogue shooting, who has been described only as a white male with a beard, surrendered after an exchange of gunfire with police. At least 8 people have been confirmed dead https://t.co/rldHevHSsX pic.twitter.com/zJ9667hhtR — CBS News (@CBSNews) October 27, 2018

Der Schütze, angeblich ein männlicher Weißer, soll sich inzwischen ergeben haben. Nach Angaben von KDKA war er während einer religiösen Zeremonie am Sabbat in die "Tree-of-Life"-Synagoge gestürmt. Dabei soll er gerufen haben: "Alle Juden müssen sterben".

Die Schüsse sollen im dritten Stock des Gotteshauses gefallen sein. Als Einsatzkräfte der Polizei am Tatort im Viertel Squirrel Hill eintrafen, wurden auch sie beschossen. Drei Einsatzkräfte seien dabei angeschossen worden, so die Behörden. Es gebe eine unbekannte Zahl an Verletzten.

Angriff am Sabbat: Einsatzkräfte sichern die Straßen um die Synagoge. (Quelle: Pam Panchak/Pittsburgh Post-Gazette/AP/dpa)

Gläubige verbarrikadierten sich

Zum Zeitpunkt des Angriffs soll das Gebäude voller Menschen gewesen sein. Die Polizei erhielt nach eigenen Angaben zahlreiche Notrufe von Betroffenen, die sich in der Synagoge verbarrikadiert hätten. In der Gegend um das Gotteshaus leben viele Menschen jüdischen Glaubens.

US-Präsident Donald Trump rief nach den ersten Berichten über die Schießerei in Pittsburgh Anwohner dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben und vorsichtig zu sein. "Gott schütze Sie", schrieb er auf Twitter.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018

Die "Tree-of-Life"-Synagoge gilt als ein konservatives jüdisches Gotteshaus, das jedoch offen für Neuerungen sei, wie der Präsident der jüdischen Gemeinde im Großraum Pittsburgh, Jeff Finkelstein, am Ort des Geschehens sagte. Normalerweise finden sich dort am Samstagmorgen rund 50 bis 60 Gläubige ein. Auch in anderen Gegenden der USA wurden sofort die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen erweitert.

Jüdische Gemeinde erschüttert

In Squirrel Hill leben seinen Angaben zufolge rund 50 Prozent der im Großraum Pittsburgh ansässigen Juden. Finkelstein zeigte sich erschüttert: "So etwas sollte nicht passieren, nicht in einer Synagoge, nicht in unserem Viertel."

Fernsehbilder zeigten, wie in der Umgebung um das Gotteshaus ein großes Polizeiaufgebot auffuhr. Menschen wurden von Feuerwehrleuten und Polizeibeamten in Sicherheit gebracht.