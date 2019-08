Mann schießt aus Postwagen wahllos auf Menschen

Erneut ein Schusswaffenangriff in den USA: Mindestens ein Mann schießt in Texas aus einem gestohlenen Postwagen auf Menschen. Der oder die Täter sind auf der Flucht. Die Polizei warnt die Bevölkerung.

Bei einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Texas sind nach Polizeiangaben am Samstag (Ortszeit) mindestens fünf Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Es gebe 21 Opfer, sagte ein Polizeisprecher in der Stadt Odessa vor Journalisten. Ob sich die Toten unter den von ihm genannten 21 Opfern befinden, blieb zunächst unklar. Ein Verdächtiger soll festgenommen worden sein.

BREAKING: 30 people have been shot between Odessa & Midland Texas, police tell CBS News.



There are 2 suspect on the loose in 2 separate vehicles.



As of 5:05p EST today, per police:

10 victims shot in Midland

20 victims shot in Odessa



See below. pic.twitter.com/2Y4L5rggfo