Nach mysteriösem Tod

Ausreisesperre gegen Frau von Weißhelm-Gründer

14.11.2019, 12:30 Uhr | dpa

Noch immer sind die Gründe für den Tod des Weißhelm-Gründers James Le Mesurier unklar. Nun hat die Türkei eine Ausreisesperre gegen seine Frau verhängt.

Vier Tage nach dem Tod des Gründers der syrischen Rettungsorganisation Weißhelme in Istanbul ist gegen dessen Frau eine Ausreisesperre verhängt worden. Die Ermittlungen zum Tod von James Le Mesurier, der aus Großbritannien stammt, gingen weiter, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Seine Frau sei zwei Mal verhört worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA hat sie die schwedische Staatsbürgerschaft. Details zum Grund der Ausreisesperre waren zunächst nicht bekannt.

Le Mesurier war am Montag im Stadtteil Beyoglu in der Nähe seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Die türkische Polizei vermutet, dass der 48-Jährige aus großer Höhe stürzte. Seine Frau hatte bei der Polizei nach Angaben von Anadolu ausgesagt, er habe in letzter Zeit extremen Stress gehabt und deshalb Schlafmittel und andere Medikamente eingenommen.







Die Weißhelme wurden durch ihren Einsatz im syrischen Bürgerkrieg bekannt, vor allem im Osten der lange Zeit heftig umkämpften Stadt Aleppo. Sie waren nach Bombenangriffen oft unter den ersten Helfern vor Ort. In den vergangenen acht Jahren retteten sie nach US-Angaben mehr als 115.000 Menschen. 2016 wurde die Organisation mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Eine Kurz-Dokumentation über sie wurde außerdem mit einem Oscar ausgezeichnet.