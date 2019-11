Einsatz in Celle

24-Jähriger bedroht Polizisten mit Kettensäge

16.11.2019, 11:48 Uhr | dpa

Eine Kettensäge: In Niedersachsen hat ein Mann Polizisten bedroht. (Symbolbild) (Quelle: Photoshot/Construction Photography/imago images)

Ein Mann in Niedersachsen setzt einen Notruf ab, die Polizei rückt an. Als die Beamten eintreffen, setzen sie sich einer großen Gefahr aus: Der 24-Jährige hat eine Kettensäge bei sich.

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Samstagmorgen in Celle Polizeibeamte mit einer laufenden Kettensäge bedroht. Der Mann hatte über Notruf selbst seinen Standort mitgeteilt und erklärt, er wolle wegen Beziehungsproblemen Tabletten nehmen. Vor Ort trafen ihn die Beamten vor einem Einfamilienhaus an. Der Mann sei äußerst aggressiv gewesen, habe offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden und die Polizisten mit der Säge bedroht.







In dem Haus befanden sich den Polizeiangaben zufolge zwei Frauen und ein Kleinkind. Als die Kettensäge ausging, nutzten die Beamten die Chance und brachten den Mann zu Boden. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.