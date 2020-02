Elf Tote in Hessen

Polizei: Schütze von Hanau ist tot

20.02.2020, 07:31 Uhr | rtr, AFP, dpa, aj, jmt

Schießerei in Hessen: 11 Menschen sterben in Hanau

Nach tödlichen Schüssen in Hanau dringt die Polizei in eine Wohnung ein und findet zwei Leichen – unter ihnen der mutmaßliche Täter. Hinweise auf weitere Täter gibt es den Ermittlern zufolge nicht.

Nach den tödlichen Schüssen auf neun Menschen in Hanau ist der mutmaßliche Täter tot. Polizisten fanden laut Angaben eines Sprechers am frühen Donnerstagmorgen in einer Wohnung zwei weitere Leichen. Unter diesen sei mit hoher Wahrscheinlichkeit der Täter. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen wurden auch ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden. Beides werde nun ausgewertet. Es gebe keine Hinweise auf weitere Täter, hieß es von der Polizei. Das Gebiet um den Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt.

Zeugenaussagen zu einem Fluchtfahrzeug hatten die Ermittler zuvor bei ihrer Großfahndung in den Stadtteil Kesselstadt geführt, wo dann Spezialkräfte in die Wohnung eindrangen. Dort seien die beiden Toten entdeckt wurden, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen zu ihrer Identität seien noch nicht abgeschlossen. Angaben zu ihrer Nationalität wie zur Nationalität der neun zuvor erschossenen Menschen könnten noch nicht gemacht werden.

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗



Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.



Die Ermittlungen dauern an.



Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

Zu den Hintergründen gebe es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Ein Sprecher sagte dem Hessischen Rundfunk, es könne sich um "eine Beziehungstat oder eine wahllos begangene Tat" handeln. Die Schüsse waren gegen 2 Uhr am Mittwochabend an zwei verschiedenen Orten im hessischen Hanau gefallen.

Schüsse in Shisha-Bars

Der Hessische Rundfunk berichtete, bei den Tatorten handele es sich um Shisha-Bars. Zunächst sei eine Bar in der Innenstadt angegriffen worden. Danach seien der oder die Täter in den Stadtteil Kesselstadt weitergefahren. Die Polizei bestätigte lediglich zwei Tatorte. Schüsse fielen demnach am Heumarkt im Zentrum der Kleinstadt bei Frankfurt am Main sowie in Kesselstadt.

Die Ermittler baten die Bevölkerung um Hinweise, warnten aber vor Spekulationen. Im Kurzbotschaftendienst Twitter rief die Polizei dazu auf, keine Videos oder Nachrichten aus unbekannten Quellen zu verbreiten. "Spekulationen helfen uns nicht weiter", erklärte das Polizeipräsidium.

Hanaus SPD-Oberbürgermeister Claus Kaminsky zeigte sich erschüttert. Es sei ein Abend, "wie man ihn sich schlimmer nicht vorstellen kann", sagte Kaminsky der "Bild"-Zeitung. Er sei tief betroffen. Die Hanauer CDU-Bundestagsabgeordnete Katja Leikert schrieb auf Twitter: "Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle."