Reaktionen auf Anschlag

Kramp-Karrenbauer fordert "Brandmauer" zwischen CDU und AfD

20.02.2020, 16:13 Uhr | t-online.de, jnm, dpa, rew

Der bewaffnete Angriff in Hanau, bei dem mindestens elf Menschen starben, löst Trauer und Entsetzen aus. Spitzenpolitiker bringen ihr Mitgefühl zum Ausdruck – mit klaren Worten.

Elf Menschen sind am Mittwochabend im hessischen Hanau durch Schüsse getötet worden, darunter der mutmaßliche Schütze. Wegen des Verdachts auf einen rechtsextremen Hintergrund hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Viele Politiker reagierten mit Bestürzung auf die Tat.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drückte in einer Mitteilung sein Entsetzen aus. Den Opfern und ihren Angehörigen sprach er seine tiefe Trauer und Anteilnahme aus und wünschte den Verletzten baldige Genesung. "Ich stehe an der Seite aller Menschen, die durch rassistischen Hass bedroht werden. Sie sind nicht allein", teilte Steinmeier mit. "Ich bin überzeugt: Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland verurteilt diese Tat und jede Form von Rassismus, Hass und Gewalt. Wir werden nicht nachlassen, für das friedliche Miteinander in unserem Land einzustehen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich in einem Pressestatement zum Anschlag von Hanau. Die CDU-Politikerin verurteilte die Tat und sagte: "Das Gift des Rassismus ist in unserem Land für zu viele Verbrechen verantwortlich". Zudem drückte sie ihr Mitgefühl für die Opfer und deren Angehörige aus. Der mutmaßliche Täter habe wahrscheinlich aus rechtsextremistischen Motiven gehandelt, sagte Merkel weiter.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Gewalttat von Hanau als Beleg dafür gewertet, dass die CDU und andere Parteien nicht mit der AfD zusammenarbeiten dürfen. Sie fühle sich in ihrer Haltung bestärkt, dass es keine Zusammenarbeit geben dürfe mit der Partei, die "Rechtsextreme, ja, ich sage auch ganz bewusst Nazis, in ihren eigenen Reihen duldet und die eine Grundlage legt, auch in der politischen Diskussion, für genau dieses Gedankengut", sagte Kramp-Karrenbauer in Paris. Sie verwies auf den CDU-Beschluss, nicht mit der AfD zu kooperieren. "Wie wichtig es ist, diese Brandmauer zu halten, das sieht man an einem Tag wie heute."

"Wie schnell aus Worten Taten werden können"

Katja Kipping, Vorsitzende der Linken, stellte sich an die Seite von Opfern und Angehörigen. Sie sagte t-online.de: "Unsere Gedanken sind bei den Opfern, Verletzten, Angehörigen und bei all jenen, die nun Angst vor weiterem rassistischen Terror haben. Der rassistische Terror in Hanau führt uns erneut vor Augen, wie schnell aus Worten Taten werden können."

Weiter sagte Kipping: "Solche Taten werden angefeuert von rechter Hetze, die von 'wohltemperierter Grausamkeit' (Höcke) und 'Remigration' redet und Menschen ihre Würde abspricht." Sie forderte dazu auf, dem rechten Hass Solidarität entgegenzustellen: "Wir alle stehen in der Pflicht gegenüber denjenigen, die nun Angst vor weiteren rassistischen Angriffen haben, deutlich zu machen: Ihr seid nicht allein. Wir stehen an eurer Seite."

"Anschlag auf die Mitte unserer Gesellschaft"

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Mitglied im Bundesvorstand der FDP, sagte zu t-online.de: "Die Saat der Rechtsradikalen geht auf. Es wird Zeit, dass die Demokraten aufstehen! Einfach unfassbar. Meine Gedanken sind bei den Hinterbliebenen."

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Stephan Thomae, sagte t-online.de: "Die Bluttat in Hanau war ein Anschlag auf die Mitte unserer Gesellschaft und hinterlässt tiefe Wunden. Unsere Gedanken sind bei den Familien und Freunden der Opfer. Ihnen gilt unsere uneingeschränkte Anteilnahme."

Oberste Priorität habe es nun, das Tatmotiv und die Hintergründe weiter aufzuklären. Vieles deute darauf hin, dass die Morde einen rechtsradikalen und rassistischen Hintergrund gehabt haben: "Sachlichkeit und schnelle Aufklärung sind das Gebot der Stunde", so Thomae weiter.

Merkel sagte Reise nach Halle ab

Auf Twitter drückten mehrere Spitzenpolitiker ihr Entsetzen aus. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach den Angehörigen der Opfer seine Anteilnahme aus:

Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern. Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden. — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 20, 2020

Außerdem teilte er mit, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel "wegen der Morde in Hanau" ihre geplante Reise nach Halle abgesagt habe. Die Bundeskanzlerin lasse sich laufend über den Stand der Ermittlungen unterrichten.

Außenminister Heiko Maas schmerzen die Ereignisse und er wünscht den Verletzten schnelle Genesung:

Die schrecklichen Ereignisse in #Hanau schmerzen uns alle. Nach dieser grausamen Nacht sind unsere Gedanken bei den Toten, ihren Familien und Angehörigen. Wir hoffen mit den Verletzten, dass sie bald wieder gesund werden. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) February 20, 2020

Bouffier: "Das ist furchtbar"

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zeigte sich ebenfalls erschüttert über die tödlichen Schüsse in Hanau. "Das ist furchtbar", sagte Bouffier in Wiesbaden. Diese Tat mache "im Grunde sprachlos". Alle Bürger in Hessen seien "entsetzt". An Spekulationen zu den Hintergründen der Tat wolle er sich nicht beteiligen.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil rief mit Blick auf die Ereignisse in Hanau zu einer Demonstration auf. "Wir müssen ein Zeichen setzen. Gegen den rechten Terror, gegen den rechten Hass, gegen Faschismus", schrieb er auf Twitter. "Lasst uns um 18h am Brandenburger Tor treffen und deutlich machen, dass wir den Hetzern und rechten Terroristen nicht unser Land überlassen."

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder zeigte sich nach der Gewalttat von Hanau fassungslos und schrieb auf Twitter:

Die brutalen und menschenverachtenden Taten in Hanau lassen uns fassungslos zurück. In Gedanken sind wir bei den Angehörigen der Opfer. Den Verletzten wünschen wir vollständige Genesung. Der Rechtsstaat wird sich solcher Gewalt mit aller Härte und Entschiedenheit entgegenstellen. — Markus Söder (@Markus_Soeder) February 20, 2020

Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen, nannte das Geschehen auf Twitter "furchtbar":

Es ist furchtbar. Meine Gedanken sind bei den Opfern und den Verletzten, ihren Familien und Freunden. Dank an alle Einsatzkräfte. #Hanau #Trauer — Katrin Göring-Eckardt MdB (@GoeringEckardt) February 20, 2020

Politiker stufen Tat als Terror ein

Unter die Stimmen der Bundespolitiker auf Twitter mischten sich zunehmend solche, die eine klare Benennung der Tat forderten, nachdem der Generalbundesanwalt die Ermittlungen wegen Hinweisen auf einen ausländerfeindlichen Hintergrund übernommen hatte. Darunter war etwa die SPD-Vorsitzende Saskia Esken:

Was für eine entsetzliche Tat in #Hanau! Viel zu lange haben wir uns davor gescheut, es mit klaren Worten zu benennen:



Rechter Terror in Deutschland.



Wir sind geschockt und wir trauern. All unsere Gedanken sind bei den Opfern, Angehörigen und Freunden. — Saskia Esken (@EskenSaskia) February 20, 2020

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby äußert sich ähnlich: "Sprechen wir es aus: Das ist #Terror in #Hanau. Mehrere Menschen werden ermordet aufgrund ihrer angenommenen Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Ich bin schockiert", twitterte Diaby.

Auch der FDP-Chef Christian Lindner hat sich zwischenzeitlich entsprechend geäußert und nennt den Angriff in Hanau "rassistischen Terror":

Der offenbar rassistische Terror von #Hanau erschüttert mich. Wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien. Dem Rechtsextremismus müssen wir uns mit aller Entschlossenheit entgegen stellen. CL — Christian Lindner (@c_lindner) February 20, 2020

Besonders deutlich äußerte sich die ehemalige Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger in einem Tweet. Sie forderte, rechten Terror in Deutschland ernst zu nehmen.

Ein Rechtsextremist ermordet Walter Lübcke. Ein Rechtsextremist verübt einen antisemitischen Anschlag in Halle. Ein Rechtsextremist tötet zehn Menschen in #Hanau. Was muss noch geschehen, bis die Gefahr durch rechten Terror endlich ernst genommen wird? — S.L.-Schnarrenberger (@sls_fdp) February 20, 2020

AfD äußert sich vorsichtig

Die Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Bundestag, Alice Weidel und Alexander Gauland, teilten zu der Gewalttat mit: "Das abscheuliche Verbrechen in Hanau erschüttert uns zutiefst und macht uns fassungslos. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten den Opfern dieser grauenvollen Gewalttat und ihren Angehörigen. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung."

AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen stritt auf Twitter ab, dass es sich bei den Ereignissen um einen politischen Anschlag handele. Er schrieb:

Das ist weder rechter noch linker Terror, das ist die wahnhafte Tat eines Irren. Jede Form politischer Instrumentalisierung dieser schrecklichen Tat ist ein zynischer Fehlgriff. Es sollen stattdessen alle Menschen unseres Landes gemeinsam mit den Angehörigen um die Opfer trauern. — Prof. Dr. Jörg Meuthen (@Joerg_Meuthen) February 20, 2020

Auch Thüringens AfD-Chef Björn Höcke vermeidet bei Twitter, von einer politisch motivierten Tat zu sprechen:

Die abscheuliche Mordtat von Hanau, bei der zehn Menschen unvermittelt aus dem Leben gerissen wurden, macht uns fassungslos. Wir trauern mit den Hinterbliebenen.

Der Wahnsinn scheint sich in diesem Land immer mehr auszubreiten. pic.twitter.com/eylUmv3HWa — Björn Höcke (@BjoernHoecke) February 20, 2020

Internationale Betroffenheit

Das Verbrechen sorgt auch international für Betroffenheit: Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich, teilte auf Twitter seine Anteilnahme mit den Angehörigen und Freunden der Opfer mit:

Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden in #Hanau, wo ein schreckliches Verbrechen verübt wurde. Den Angehörigen und Freunden der Opfer gilt mein aufrichtiges Mitgefühl. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 20, 2020

Auch EU-Ratspräsident Charles Michel äußerte sich entsetzt über das Gewaltverbrechen. "Der sinnlose Verlust von Menschenleben ist eine Tragödie – egal wo er vorkommt", schrieb Michel auf Twitter. "Nach dem schrecklichen Angriff sind wir in Gedanken bei den Menschen in #Hanau", fügte Michel hinzu. Er kondolierte den Angehörigen und Freunden der Opfer.