Aktualisiert am 10.05.2022 - 08:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Casey White gilt als gefährlicher Schwerverbrecher. Er wurde nach einer aufsehenerregenden Flucht in den USA gefasst – gemeinsam mit einer Gefängnisaufseherin. Die Beamtin starb später im Krankenhaus.

Nach eineinhalbwöchiger Fahndung hat die Polizei in den USA einen Mordverdächtigen und eine Justizvollzugsbeamtin festgenommen, die ihm bei der Flucht aus der Haft geholfen haben soll. Die Beamtin starb später im Krankenhaus an einer selbst zugefügten Schussverletzung, wie Medien am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf Sheriff Dave Wedding aus Vanderburgh County im US-Staat Indiana berichteten.