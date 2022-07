Schüsse bei US-Parade: Mutmaßlicher Schütze verkleidete sich als Frau

Sieben Menschen starben: Am Montag hatte ein Sch├╝tze auf Zuschauer einer Parade in den USA geschossen. Die Polizei hat nun neue Erkenntnisse ver├Âffentlicht.

Der mutma├čliche Todessch├╝tze bei einer Feiertags-Parade in den USA hat seine Tat nach neuen Erkenntnissen der Polizei wochenlang geplant. Seine Waffe, ein "leistungsstarkes Gewehr", habe er nach derzeitigem Kenntnisstand legal im Bundesstaat Illinois gekauft, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Highland Park, einem Vorort von Chicago. Der junge Mann habe bei seiner Tat typische Frauenkleidung getragen, um sich m├Âglicherweise zu tarnen und unter den fl├╝chtenden Menschen nicht aufzufallen, teilte die Polizei weiter mit. Er habe mit seiner Waffe mehr als 70 Sch├╝sse abgegeben.