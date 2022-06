Berichte widersprechen sich

Phillips lebt seit 15 Jahren in Brasilien und hat unter anderem f├╝r die britische Zeitung "The Guardian" gearbeitet. Mit Pereira, der auch f├╝r die Indigenen-Beh├Ârde in der Region t├Ątig war, war er zuvor bereits im schwer zug├Ąnglichen Javari-Tal gereist, in dem nun nach ihnen gesucht wurde. Zuletzt recherchierte der 57-J├Ąhrige f├╝r ein Buch ├╝ber den Schutz des Amazonasgebiets.

Ein Mitarbeiter des brasilianischen Botschafters in London teilte Phillips' Familie einem Bericht der britischen Zeitung "The Guardian" zufolge am Montag am Telefon mit, dass zwei Leichen, bei denen es sich um die der Vermissten handeln k├Ânnte, gefunden worden seien. "Er beschrieb den Ort nicht und sagte nur, dass es im Regenwald gewesen sei und dass sie an einen Baum gefesselt gewesen und noch nicht identifiziert worden seien", zitierte der "Guardian" Paul Sherwood, Phillips' Schwager.