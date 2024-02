Das verbale Gift der Politiker bleibt nicht folgenlos. Es bestätigt unzufriedene Menschen in ihrem Frust, stachelt Aggressivlinge auf und trägt zur allgemeinen Verrohung bei. So kommt es, dass bei Demonstrationen Politikerpuppen an Galgen baumeln, dass Veranstaltungen so lange gestört werden, bis sie abgebrochen werden müssen, und dass der Schwall an Hass und Morddrohungen auf TikTok, X und Telegram zu einer realen Gefahr für die Betroffenen wird.

Wie kommen wir raus aus der Aggressionsspirale? Indem alle verbal abrüsten, und zwar sofort. Das kostet nichts, stärkt den Zusammenhalt der Gesellschaft und vermutlich auch die Bereitschaft, in Krisenzeiten den Gürtel notgedrungen enger zu schnallen, ohne das Wichtigste infrage zu stellen, das wir haben: unsere Freiheit, die Vielfalt der Ansichten und Lebensentwürfe, die Regeln des Rechtsstaats und des gegenseitigen Respekts, die Sicherheit, in einem sozialen, immer noch wohlhabenden und vergleichsweise friedlichen Staat zu leben. Errungenschaften also, auf die frühere Generationen zu Recht stolz waren. Wir sollten es auch sein!

Viel zu besprechen

Mehr als 50 Staats- und Regierungschefs, 60 Außen- und 25 Verteidigungsminister: So viele Staatsvertreter wie nie zuvor treffen sich ab heute im Hotel "Bayerischer Hof" zur 60. Münchner Sicherheitskonferenz. Geschuldet ist der Rekord weniger dem Jubiläum als der angespannten Weltlage – von den Kriegen in der Ukraine und im Gazastreifen bis zum dauerdrohenden Donald in Amerika gibt es eine Menge zu besprechen.

Neben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Vizepräsidentin Kamala Harris kommt auch Wolodymyr Selenskyj in die bayerische Landeshauptstadt – allerdings erst morgen. Heute stehen zunächst Berlin und Paris auf der Reiseroute des ukrainischen Präsidenten. Mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron will er ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnen, bei dem Treffen mit Kanzler Olaf Scholz dürfte es ebenfalls darum gehen. Diese Abkommen waren der Ukraine im vergangenen Jahr am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius von den G7-Staaten zugesagt worden. Sie sollen dem kriegsgeschundenen Land militärische und zivile Unterstützung garantieren, solange keine Aussicht auf die Aufnahme in die Militärallianz besteht.

Prozess gegen Maddie-Verdächtigen