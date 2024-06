Zwei Tage lang kämpfte ein junger Polizist aus Mannheim um sein Leben. Am Sonntag ist der 29-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen. Er war eingeschritten, als ein 25-jähriger Afghane am Freitagmittag den Islamkritiker und Pegida-Aktivisten Michael Stürzenberger und vier weitere Männer auf einem Mannheimer Marktplatz mit einem Messer angriff. Stürzenberger erlitt schwere Verletzungen, ist aber außer Lebensgefahr. Noch ist das genaue Motiv des Afghanen zwar unklar, er war von einem Polizisten angeschossen worden und deshalb am Sonntag noch nicht vernehmbar. Doch viel spricht für eine islamistische Tat, wie auch der Psychologe und Integrationsexperte Ahmad Mansour sagt.

Diese grauenvolle Attacke zeigt einmal mehr: Nicht nur Rechtspopulisten gefährden unsere Demokratie, auch Islamisten tun es. Beide verabscheuen die freie Gesellschaft. Doch während Teile der Zivilgesellschaft sich über die einen maximal empören, sorgen sie sich bei den anderen offenbar vor allem darum, Forderungen nach einem härteren Vorgehen gegen Islamisten könnten als islamfeindlich missinterpretiert werden.

Selbst wenn die Sorge berechtigt ist, wie die Junge Alternative Baden-Württemberg, die rechtsextreme Jugendorganisation der AfD, am Sonntag bewies: Sie rief zu einer Mahnwache auf, unter dem Motto "Remigration hätte diese Tat verhindert". Selbst dann muss klar benannt und bekämpft werden, was schiefläuft im Islam: Es gibt zu viele Hassprediger, die im Netz, auf Plätzen und in Moscheen offen eine fundamentalistische Ideologie verbreiten. Sie gilt es, konsequent zu bekämpfen. Sie müssen genauso gesellschaftlich geächtet werden wie alle anderen Demokratiefeinde. Vor allem aber sind diejenigen zu schützen, die von ihnen bedroht werden: Juden genauso wie Islamkritiker.

Der Meister des ersten Satzes

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.

So beginnt eines der berühmtesten Werke von Franz Kafka: "Die Verwandlung". Genau 100 Jahre ist es her, dass Kafka, gerade einmal 40 Jahre alt, in einer Heilanstalt in Kierling bei Wien an Tuberkulose starb.

Kaum jemand anderem gelang es so treffend, den Irrsinn der Moderne in Worte zu fassen. Kafka lebte und schrieb in einer Welt, die aus den Fugen geraten war: technologische Revolutionen, der Erste Weltkrieg, millionenfache Zerstörung, totalitäre Ideologien – Krisen und Umbrüche allerorten. Das beherrschende Lebensgefühl: Unsicherheit.

Sein Werk gehört bis heute zu den meistgelesenen weltweit. Wie ein Popstar wird er gefeiert, mit TV-Serien (etwa in der ARD-Mediathek), in den sozialen Medien, mit Ausstellungen. Kein Wunder, ist seine Literatur doch aktueller denn je, in dieser Zeit voller Krisen und Absurditäten.