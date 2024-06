Das war in der Tat alarmierend. Putin behauptete, Polen habe 1939 nicht mit der Sowjetunion kooperiert und sei deshalb mit schuld am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Dahinter steckt eine Rechtfertigung für den Einmarsch der Roten Armee in Polen am 17. September 1939. Es war also indirekt eine Forderung, Polen möge sich auch jetzt unterwerfen und eine Drohung mit einem erneuten Einmarsch.