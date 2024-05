DFB-Präsident mit deutlicher Kritik an Fans

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni gibt sich bürgerlich, geht etwa auf Distanz zur AfD. Zu radikal seien ihr die Rechtspopulisten aus Deutschland. Das könnte aber nur ein Deckmantel für ihre wahren innenpolitischen Vorhaben sein.

Es ist eine Szene, die noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Am 1. März war die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu Gast im Weißen Haus in Washington. Ihr Verhältnis zu US-Präsident Joe Biden ist ausgesprochen gut, das wird bei jedem Aufeinandertreffen der beiden deutlich. Ihre Umarmungen sind innig, oft fassen sie sich bei Presseterminen gegenseitig an die Hände. Bei Melonis Besuch in den USA lobte Biden nicht nur ihre Führungsstärke, er gab ihr sogar einen Kuss auf die Stirn – vor laufenden Kameras.

Ein Küsschen für eine Neofaschistin. Melonis Machtübernahme 2022 löste bei Italiens Verbündeten heftige Bauschmerzen aus. Wie sollte der Westen mit einer rechtsradikalen Regierungschefin umgehen? Aber Meloni schaffte es schnell, diese Sorgen zu zerstreuen. Sie gibt sich im Amt pragmatisch, steht im Umgang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine fest an der Seite der Nato. Die italienische Regierungschefin verzichtet auf faschistische Parolen und sie distanziert von rechtsradikalen Parteien wie der deutschen AfD.

Es ist keine Überraschung, dass Meloni sich in dieser Woche für den Ausschluss der AfD aus der rechten ID-Fraktion ("Identität und Demokratie") im Europäischen Parlament aussprach. Ähnlich wie Marine Le Pen in Frankreich zeichnet sie für die Öffentlichkeit von sich ein bürgerliches Bild. Die AfD steht momentan wegen SA-Parolen, SS-Verharmlosung und ihren Verbindungen nach China und Russland in der Kritik. Damit möchte Meloni nichts zu tun haben, besonders drei Wochen vor einer Europawahl nicht.

Denn Italiens Ministerpräsidentin hat es trotz ihres politischen Hintergrundes geschafft, dass andere Staats- und Regierungschefs ihr mittlerweile vertrauen. Westliche Diplomaten äußern sich bei internationalen Gipfeln oft begeistert: Mit Meloni sei alles viel besser gekommen, als man befürchtet habe – so die gängige Meinung. Aber stimmt das auch? Ein Blick auf ihre Innenpolitik lässt auf jeden Fall Zweifel an dieser Darstellung zu.

Sammelbecken der "Duce"-Anhänger

Meloni hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. Seit 2014 ist sie Vorsitzende der postfaschistischen Partei Fratelli d’Italia, Brüder Italiens. Der Begriff "postfaschistisch" ist etwas irreführend. Denn im Grunde genommen ist die gesamte italienische Gesellschaft nach der Herrschaft des Diktators Benito Mussolini bis 1943 postfaschistisch. Meloni und ihre Partei nehmen für sich in Anspruch, sich als Partei vom historischen Faschismus distanziert zu haben. Aber ganz stimmt das nicht.

Die Brüder Italiens gelten vor allem deswegen als neofaschistische Partei, weil ihre Vorgängerpartei in der Nachkriegszeit zum Auffangbecken für die Anhänger Mussolinis und der Schwarzhemden – Mitglieder paramilitärischer Milizen der italienischen Faschisten – wurde. Noch heute hat die Partei einen neofaschistischen Flügel und ihr Wappen – eine Flamme in den Farben grün-weiß-rot – ist das Kennzeichen der Postfaschisten. Für sie ist es das Zeichen, dass die Flamme des "Duce" in den Köpfen der Postfaschisten weiterbrennt.